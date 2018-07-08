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Niet meer leverbaar
Ultraslanke Full HD LED-TV
Draagbaar en mooi. De Philips 4000-TV is ontworpen om te gaan waar u gaat. Dankzij het ultraslanke design en de strakke, witte behuizing past hij perfect in iedere kamer.
60 cm (24")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Beeldprestatie-index combineert de weergavetechnologie van Philips met de geavanceerde Philips-beeldprestatietechnieken die de waarnemingselementen van scherpte, beweging, contrast en kleur verbeteren. Geniet ongeacht de bron van haarscherpe beelden met ongelooflijk veel details en diepte. Zie telkens weer het diepste zwart, het helderste wit en de meest levendige, briljante kleuren en natuurlijke, levensechte huidtinten.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
4.1
van 5
12
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Ystävä66
08/07/2018
Suomi
Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma
Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
kylle48
28/05/2018
Sverige
Bra funktioner
Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
ludde71
28/12/2017
Sverige
Jag kan rekommendera denna Tv
Bra format för mina behov,bild likaså ljud,många inställnings möjligheter och uttag. Mycket nöjd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.