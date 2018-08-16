Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
24PFS5231/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
Een compact formaat, maar groots in al het overige. Maak kennis met de Philips 5200-serie. De geïntegreerde All-in-One Sound Solution met draadloze connectiviteit en het krachtige geluid zullen zeker uw mening over kleine TV's veranderen.
60 cm (24")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
De nieuwste grote innovatie voor kleine schermen is er! De Philips All-in-One Sound Solution is een krachtige ingebouwde luidsprekerbox die tevens dienst doet als TV-standaard. Dit is de perfecte combinatie van luidsprekers om films tot leven te brengen en games naar een hoger niveau te tillen, en het klinkt als muziek in uw oren. Dankzij de draadloze connectiviteit kunt u alles afspelen, wat en wanneer u wilt - moeiteloos met verbluffend geluid. De combinatie van wit met zilveren doek staat perfect in elke kamer.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
Stijlvol, compact en licht. Met deze kleine TV kijkt u eenvoudig uw favoriete programma's in de keuken, blijft u op de hoogte van het nieuws terwijl u aan het werk bent in de garage en kunt u de sportuitslagen in de gaten houden tijdens een barbecue. Deze draagbare TV is uw beste maatje.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.8
van 5
106
Reviews & awards
Trammetje
16/08/2018
Nederland
Geverifieerde koper
Eenvoudige installatie en ingebruikname,eenvoudige bediening
De plaatsing en installatie zelf uitgevoerd. Was heel eenvoudig. Een aantal basisinstellingen naar eigen smaak aangepast. M.n. de Bluetooth vind ik handig om muziek van mijn iPad af te spelen via de speakers van de tv, die een prima geluid geven. Zeer tevreden over het strakke ontwerp.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5200 series 24PFS5231 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5200 series 24PFS5231 Ultraslanke Full HD LED-TV
6Wim1961
16/08/2018
Nederland
Eenvoudige installatie en ingebruikname,eenvoudige bediening
De plaatsing en installatie zelf uitgevoerd. Was heel eenvoudig. Een aantal basisinstellingen naar eigen smaak aangepast. M.n. de Bluetooth vind ik handig om muziek van mijn iPad af te spelen via de speakers van de tv, die een prima geluid geven. Zeer tevreden over het strakke ontwerp.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5200 series 24PFS5231 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5200 series 24PFS5231 Ultraslanke Full HD LED-TV
Sunidreve
07/05/2018
Nederland
Eenvoudige bediening; goed geluid.
Het instellen van de zenders gaat heel eenvoudig. Ook bij satelliet ontvangst. De speaker onder het beeld is qua design niet mooi, maar wel heel functioneel, want geeft prima geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5200 series 24PFS5231 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5200 series 24PFS5231 Ultraslanke Full HD LED-TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.