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BrillianceLCD-monitor met PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Haarscherpe beelden, efficiënte prestaties

De Philips PowerSensor-monitor bestaat voor 85% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit

Bekijk alle voordelen

met PowerSensor

Haarscherpe beelden, efficiënte prestaties

  • B Line

  • 24 (61,1 cm (24,1") diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

IPS-technologie voor volle kleuren en een brede kijkhoek

IPS-technologie voor volle kleuren en een brede kijkhoek

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

8

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

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Voorwaarden

  1. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  2. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  3. Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

  4. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse