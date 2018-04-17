Een van de reden voor aankoop was de Hoogteverstelling, maar heb me een paar uur Blind gestaard Hoe dat werkte, dat is zelf op internet NIET te vinden, bij toeval ben ik er achtergekomen hoe dat werkt en vraag me nu al af hoelang dat goed blijft werken. Punt 2, het apparaat heeft een Power Sensor (was niet vermeld door de verkoper), die de Eerste paar dagen gewoon werkte, maar na 2 weken al een eigen willetje kreeg en die ik nu maar met een kartonnetje afgeschermd heb, want UIT zetten kan niet, Heel jammer dat je zelfs voor een beeldscherm al een cursus moet volgen, (die dus Nergens te vinden is)