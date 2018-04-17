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Haarscherpe beelden, efficiënte prestaties
De Philips PowerSensor-monitor bestaat voor 85% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
B Line
24 (61,1 cm (24,1") diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
4.3
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
otto52
20/03/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse