ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Productfoto voorkant
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

LED-monitor

236V3LSB/00

4.5

| (15) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Dit mooie, platte scherm is een en al gebruiksgenot. Essentiële kenmerken zoals SmartContrast, dat zorgt voor rijke heldere beelden, maken dit scherm de perfecte keuze!

Bekijk alle voordelen

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 58,4 cm (23")

Energy Star, voor een efficiënt en laag energieverbruik

Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.

SmartContrast-verhouding van 10.000.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

16:9 Full HD-scherm voor de allerbeste kijkervaring

Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

15

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

2
1

21/07/2013

Nederland

Nederland

hij doet het perfect in alle opzichten

perfect scherm met een zeer helder beeld, ook de grootte is voor mij ideaal,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

23/06/2013

Nederland

Nederland

Zeer goed product

Ik ben zeer tevreden over dit product. De heldere beeld kwaliteit en het lage energie verbruik spreekt mij zeer aan. Het is voor mij een plezier om voor dit beeldscherm te zitten en te werken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

17/06/2013

Nederland

Nederland

prima scherm

Ik heb eerder een review geplaatst, echter deze had betrekking op een onlangs aangeschafte Smart TV van Philps, waar ik iets minder tevreden over ben. Dat ontdekte ik later pas. De monitor is prima en ik wil het misverstand hierbij dan ook rechtzetten met excuus aan Philips

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen