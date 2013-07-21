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Niet meer leverbaar
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Dit mooie, platte scherm is een en al gebruiksgenot. Essentiële kenmerken zoals SmartContrast, dat zorgt voor rijke heldere beelden, maken dit scherm de perfecte keuze!
V Line
58,4 cm (23")
Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.
4.5
van 5
15
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
akkey
21/07/2013
Nederland
hij doet het perfect in alle opzichten
perfect scherm met een zeer helder beeld, ook de grootte is voor mij ideaal,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
pummeke
23/06/2013
Nederland
Zeer goed product
Ik ben zeer tevreden over dit product. De heldere beeld kwaliteit en het lage energie verbruik spreekt mij zeer aan. Het is voor mij een plezier om voor dit beeldscherm te zitten en te werken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
Broekeman
17/06/2013
Nederland
prima scherm
Ik heb eerder een review geplaatst, echter deze had betrekking op een onlangs aangeschafte Smart TV van Philps, waar ik iets minder tevreden over ben. Dat ontdekte ik later pas. De monitor is prima en ik wil het misverstand hierbij dan ook rechtzetten met excuus aan Philips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor