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Niet meer leverbaar
22PFS4232/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
Voel u overal thuis met de Philips 4200-TV. Dankzij de compacte vorm en de input van 12 volt is deze TV de ideale reisgenoot als u gaat kamperen of op avontuur gaat. Het Full HD-scherm en het slanke design zijn perfect voor kleine ruimtes.
55 cm (22")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
3.9
van 5
37
Reviews & awards
Casyman1
17/10/2018
Nederland
Makkelijke eigenschappen
Zeer gemakkelijk bediening,mooi scherp beeld,geluid mag beter. Zeer goed te verplaatsen,vanwege gewicht!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV
KVG45
11/07/2018
Nederland
Prima beeld en geluid en licht in gewicht
Deze Tv heeft prima beeld geluid Daar ik hier daar nog wel een klacht heb gelezen over slecht geluid heb ik dit niet opgemerkt TV is zeer licht en geschikt voor aan een beugel aan de caravan wand. Tv is al voorbereid met DVB.T2 evt voor Digitenne TV instelling eenvoudig Een prima koop ook gezien de prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV
GeDi
23/06/2018
Nederland
Geverifieerde koper
Prima camper televisie
Wij gebruiken de tv in de camper. Was snel gemonteerd en geïnstalleerd. Hebben er een chromecast aan gekoppeld. Ook dit werkt uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4200 series 22PFS4232 Ultraslanke Full HD LED-TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.