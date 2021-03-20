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Niet meer leverbaar
226E9QDSB/00
Heldere en levendige details. Onbegrensd design.
Deze geweldige, stijlvolle monitor geeft u de beste kijkervaring met onbegrensde mogelijkheden. Dankzij het breedbeeldscherm kunt u genieten van levendige beeldkwaliteit vanuit elke hoek. Trillingsvrij zorgt dat u minder last hebt van vermoeide ogen na lang gebruik.
E Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.
Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die keuze niet meer te maken. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met AMD FreeSync™-technologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
3.4
van 5
28
Reviews & awards
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Datum gebruik 2020-02-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Datum gebruik 2020-02-20
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-21
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-19
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.