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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Reviews & awards

LED-beelden in levendige kleuren

Geniet van levendige LED-beelden op dit Philips-beeldscherm met HDMI en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!

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LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 22 (54,6 cm (21,5") diag.)

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

22

Reviews & awards

27/08/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

mooi helder beeldscherm

Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.

Voordelen

mooi beeld

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Datum gebruik 2019-07-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Datum gebruik 2019-07-27

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Top

Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Datum gebruik 2020-02-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Datum gebruik 2020-02-11

29/03/2021

España

España

Geverifieerde koper

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Voordelen

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Nadelen

Una salida de audio?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Datum gebruik 2020-02-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Datum gebruik 2020-02-29

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