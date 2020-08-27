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Niet meer leverbaar
223V5LHSB2/00
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendige LED-beelden op dit Philips-beeldscherm met HDMI en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
V Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
3.4
van 5
22
Reviews & awards
Vogelwaarde
27/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
mooi helder beeldscherm
Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.
Voordelen
mooi beeld
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Datum gebruik 2019-07-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Datum gebruik 2019-07-27
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Top
Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Datum gebruik 2020-02-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Datum gebruik 2020-02-11
Sator
29/03/2021
España
Geverifieerde koper
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Voordelen
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Nadelen
Una salida de audio?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Datum gebruik 2020-02-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Datum gebruik 2020-02-29