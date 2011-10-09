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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

220E1SB/00

4.5

| (20) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Glanzend 16:9 Full HD-scherm

Meer kijkplezier met dit hoogwaardige, voor Vista geschikte 1080p Full HD-beeldscherm! De voordelige 220E1 heeft een schitterend glanzende afwerking en is zeer gebruiksvriendelijk.

Bekijk alle voordelen

Glanzend 16:9 Full HD-scherm

  • 56 cm (22") E-line, breedbeeld

  • 1920 x 1080 Full HD

Eenvoudig beeldformaatbeheer, wisselt tussen breedbeeld en 4:3-beeld

Eenvoudig beeldformaatbeheer, wisselt tussen breedbeeld en 4:3-beeld

Het automatische beeldformaatbeheer van Philips schakelt van de 4:3-beeldverhouding naar breedbeeldmodus en terug. Zo wordt de beeldverhouding aangepast aan de weergave, zodat u kunt werken met brede documenten zonder te hoeven scrollen. Ook kunt u breedbeeldmedia weergeven in de breedbeeldmodus en beelden met een formaat van 4:3 weergeven zonder storingen.

Full HD LCD-scherm, resolutie van 1920 x 1080p

Geniet van kristalheldere beeldkwaliteit om uw publiek een zeer memorabele visuele ervaring te geven. Uw kijkers worden getrakteerd op onovertroffen video, met een verbazingwekkend kleurengamma en de scherpste beelden.

Snelle responstijd van 5 milliseconden

Responstijd (aan-uit) is de tijd die een vloeibare kristallen cel nodig heeft om achtereenvolgens van actief (zwart) naar inactief (wit) te gaan, en vervolgens weer terug naar actief (zwart). Dit wordt gemeten in milliseconden. Sneller is beter: hoe lager de getallen, hoe sneller de overgangen en hoe minder zichtbaar de beeldartefacts bij de weergave van de overgang van tekst en afbeeldingen. Responstijd (aan-uit) is zeer belangrijk bij het weergeven van zakelijke content zoals documenten, grafieken en foto's.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

20

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

23/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

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