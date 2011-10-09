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Niet meer leverbaar
Glanzend 16:9 Full HD-scherm
Meer kijkplezier met dit hoogwaardige, voor Vista geschikte 1080p Full HD-beeldscherm! De voordelige 220E1 heeft een schitterend glanzende afwerking en is zeer gebruiksvriendelijk.
56 cm (22") E-line, breedbeeld
1920 x 1080 Full HD
Het automatische beeldformaatbeheer van Philips schakelt van de 4:3-beeldverhouding naar breedbeeldmodus en terug. Zo wordt de beeldverhouding aangepast aan de weergave, zodat u kunt werken met brede documenten zonder te hoeven scrollen. Ook kunt u breedbeeldmedia weergeven in de breedbeeldmodus en beelden met een formaat van 4:3 weergeven zonder storingen.
Geniet van kristalheldere beeldkwaliteit om uw publiek een zeer memorabele visuele ervaring te geven. Uw kijkers worden getrakteerd op onovertroffen video, met een verbazingwekkend kleurengamma en de scherpste beelden.
Responstijd (aan-uit) is de tijd die een vloeibare kristallen cel nodig heeft om achtereenvolgens van actief (zwart) naar inactief (wit) te gaan, en vervolgens weer terug naar actief (zwart). Dit wordt gemeten in milliseconden. Sneller is beter: hoe lager de getallen, hoe sneller de overgangen en hoe minder zichtbaar de beeldartefacts bij de weergave van de overgang van tekst en afbeeldingen. Responstijd (aan-uit) is zeer belangrijk bij het weergeven van zakelijke content zoals documenten, grafieken en foto's.
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4.5
van 5
20
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
maube
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Janni27
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
23/09/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch