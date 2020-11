Om de zorg te transformeren en tegemoet te komen aan de grootste uitdagingen van huisartspraktijken, moeten we op een slimmere manier werken en technologie inzetten. Zo kunnen we een integraal georganiseerd zorglandschap neerzetten waarin met minder mensen dezelfde hoeveelheid (of zelfs meer) zorg geleverd wordt met betere uitkomsten. Samenwerking en digitalisering zijn in deze ontwikkeling belangrijke pijlers.



Om samenwerking tussen de zorgverlener en de patiënt mogelijk te maken, bestaan er hulpmiddelen zoals een patiëntenportaal. Een traditioneel patiëntenportaal is niets meer dan een kijkdoos voor medische gegevens, gevoed vanuit verschillende bronsystemen. Als Philips zien we hierin weinig meerwaarde. Je kunt het vergelijken met mijnoverheid.nl, waarop de gemiddelde Nederlander een paar keer per jaar inlogt ‘omdat het moet’, bijvoorbeeld rondom de belastingaangifte. Juist om die reden zetten de extra modules van de VIPP OPEN subsidieregeling van de overheid – specifiek voor huisartsenzorg – in op het stimuleren van meer dan alleen online inzage. Je kunt bijvoorbeeld ook getoetst worden op gegevensuitwisseling in de regio of het ontvangen van een thuismeting door middel van zorg op afstand.



In de huidige situatie, waarin het patiëntenportaal en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naast elkaar bestaan, geloven wij dat ze meer moeten zijn dan een kijkdoos. Op termijn gaan beide hulpmiddelen steeds meer gegevens en functies integreren en worden ze mogelijk samengevoegd. In onze visie moeten ze fungeren als één omgeving waarin patiënten de regie over hun gezondheid en hun behandeling in eigen hand nemen. Eén omgeving waarin patiënten medische gegevens kunnen ophalen, inzien, opslaan en delen met zorgverleners, maar vooral een plek waar interactie en communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt plaatsvindt, ingezet op samenwerking. Wij geloven dat het PGO in 2025 gemeengoed zal zijn en dat PGO’s in veel gevallen zullen samensmelten met patiëntportalen.



Een paar goede voorbeelden van functies gericht op samenwerking zijn videoconsulten, chats, het toewijzen van taken en stellen van doelen, het volgen van educatieve programma’s, het faciliteren van zelfmetingen, invullen van vragenlijsten en meer. Dit soort functionaliteiten maken samenwerking tussen de patiënt en de zorgverlener mogelijk en vormen gecombineerd op één platform een uitstekende basis om de digitale infrastructuur van zorgorganisaties vorm te geven en klaar te stomen voor de toekomst. Zo staat de patiënt écht centraal en zetten we samen in op zorg op afstand, samenwerking en zelfregie.



