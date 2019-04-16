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Agenda

Agenda

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

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Praktische informatie 

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Philips Museum 

Emmasingel 31 

5611 AZ Eindhoven

 

Receptie

+31 (0)40 235 90 30 

[email protected]

 

Boekingen & Sales 

+31 (0)6 – 29 12 30 86 

[email protected]

 

Pers

Pers & media

+31 (0)6 81 09 07 68

[email protected]

Toegankelijkheid 

Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30. 
 

Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].


Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum. 

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Philips Museum

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© Koninklijke Philips N.V. - All rights reserved.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

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