Kinderen van 4 tot en met 8 jaar kunnen met een speciale UV-zaklamp op zoek gaan naar aanwijzingen die verborgen zijn in het museum: de Lampjes Speurtocht. Samen met hun ouders lopen kinderen door het museum met een lampje, opdrachtvel en tekenvel. Op verschillende plekken in het museum zijn er verborgen tekens verstopt die je alleen kunt zien met het lampje van de speurtocht. Kun jij het geheime teken vinden in de donkere ruimte? Weet jij wat er in de buik van de krokodil zit? Vind jij de geheime aanwijzing in de oude huiskamer? Na afloop krijg je een cadeautje uit de grabbelton. Door het aanbieden van de Lampjes Speurtocht komen ook de kleinsten onder ons in aanraking met het Philips Museum. En het is bovendien fijn dat we als museum ook deze doelgroep een leuke activiteit kunnen bieden. Algemene informatie
Kinderen van 4 tot en met 8 jaar kunnen met een speciale UV-zaklamp op zoek gaan naar aanwijzingen die verborgen zijn in het museum: de Lampjes Speurtocht.
Samen met hun ouders lopen kinderen door het museum met een lampje, opdrachtvel en tekenvel. Op verschillende plekken in het museum zijn er verborgen tekens verstopt die je alleen kunt zien met het lampje van de speurtocht. Kun jij het geheime teken vinden in de donkere ruimte? Weet jij wat er in de buik van de krokodil zit? Vind jij de geheime aanwijzing in de oude huiskamer? Na afloop krijg je een cadeautje uit de grabbelton.
Door het aanbieden van de Lampjes Speurtocht komen ook de kleinsten onder ons in aanraking met het Philips Museum. En het is bovendien fijn dat we als museum ook deze doelgroep een leuke activiteit kunnen bieden.
Algemene informatie
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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