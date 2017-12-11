Praktische informatie

Wij adviseren bezoekers, indien mogelijk, het museum te bezoeken per fiets. Het Philips Museum is ook uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.



Fiets

Op de Emmasingel, aan de noordzijde van het museum zijn voldoende fietsenrekken aanwezig. Daarnaast is de bewaakte fietsenstalling op het 18 Septemberplein op 5 minuten loopafstand van het museum. Vanaf het station ben je (met een OV-fiets) ook binnen 5 minuten bij het museum.

Openbaar vervoer

Het Philips Museum bevindt zich op 10 minuten lopen van het centraal station van Eindhoven. Ook met de bus is het museum goed bereikbaar. Uitstaphalte Piazza of Vrijstraat.

Plan je reis via: www.9292.nl

Parkeren

In de omgeving van het Philips Museum kunt u alleen betaald parkeren. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn Q-park Witte Dame, Q-park Mathildelaan, Q-park de Admirant en parkeerterrein Keizersgracht.

Daarnaast zijn er P+R mogelijkheden bij o.a. Meerhoven en de Genneper Parken.



Touringcars

In- en uitstappen van touringcars kan uitsluitend op de rechterrijstrook van de Emmasingel Touringcars kunnen (tijdelijk) parkeren op het P&R-terrein Meerhoven, Zuidelijke parallelweg van de Onze Lieve Vrouwestraat, tussen de John F. Kennedylaan en Dommel en op de zuidelijke ventweg van de Professor Dr. Dorgelolaan.