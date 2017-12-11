Praktische informatie

NL
EN

Zoektermen

Museum
practical information masthead

Bezoek

E-tickets

 

Koop online of bij de kassa je entreekaartje voor het Philips Museum.  

Let op: De e-tickets zijn alleen geldig op de dag die op het ticket vermeld staan. Inwisselen voor geld of een ander ticket is niet mogelijk.

Bestel nu
Philips Museum promo

Entreeprijzen

 

  • Volwassenen €13,50 (inclusief audiotour)
  • Museumkaart gratis toegang.*
  • Kinderen tot en met 3 jaar gratis toegang
  • Kinderen van 4 tot en met 17 jaar €7,- (inclusief Lampjes Speurtocht)
  • Studenten op vertoon van geldige collegekaart (mbo, hbo, universiteit) €7,-
  • CJP pas €7,- 
    Een audiotour is gratis bij je entreeticket en beschikbaar in het Nederlands, Nederlands in Makkelijke Taal (NT2), Engels, Duits, Frans, Turks, Spaans en Italiaans.
  • Dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur gratis toegang, met uitzondering van alle nationale schoolvakanties en met uitzondering van groepen vanaf 10 personen en meer. Bekijk de website van Rijksoverheid voor de actuele schoolvakanties. 
  • Het Philips Museum heeft geen samenwerking met de Vriendenloterij. Het museum is daarom ook niet gratis te bezoeken met de VIP-kaart. 

 

*Het Philips Museum is geen verkooppunt van de Museumkaart.

Acties

 
  • Philips-medewerkers + 1 introducee gratis toegang op vertoon van hun Philips-badge
  • Leden van Philips Verenigingen van Gepensioneerden €5,50 (op vertoon van hun lidmaatschap)

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Praktische informatie 

Adres & route
Tickets
Huisregels
Museumcafé
Museumshop
Pers & media
Vacatures

Philips Museum 

Emmasingel 31 

5611 AZ Eindhoven

 

Receptie

+31 (0)40 235 90 30 

[email protected]

 

Boekingen & Sales 

+31 (0)6 – 29 12 30 86 

[email protected]

 

Pers

Pers & media

+31 (0)6 81 09 07 68

[email protected]

Toegankelijkheid 

Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30. 
 

Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].


Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum. 

philips logo

Philips Museum

Nederlandse Website
English Website
Deutsche Webseite

© Koninklijke Philips N.V. - All rights reserved.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.