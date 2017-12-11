Koop online of bij de kassa je entreekaartje voor het Philips Museum.
Let op: De e-tickets zijn alleen geldig op de dag die op het ticket vermeld staan. Inwisselen voor geld of een ander ticket is niet mogelijk.
Koop online of bij de kassa je entreekaartje voor het Philips Museum.
*Het Philips Museum is geen verkooppunt van de Museumkaart.
Een audiotour is gratis bij je entreeticket en beschikbaar in het Nederlands, Nederlands in Makkelijke Taal (NT2), Engels, Duits, Frans, Turks, Spaans en Italiaans.
*Het Philips Museum is geen verkooppunt van de Museumkaart.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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