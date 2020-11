Over het Philips Museum

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die enthousiast zijn om onze bezoekers een leuke dag te bezorgen. Als vrijwilliger ben je het visitekaartje van het Philips Museum. Je werkt bijvoorbeeld in het museumcafé, bij de balie, als gastheer/vrouw in de expositieruimte of je kunt meewerken aan onze diverse educatieve programma’s.

Op dé plek waar Gerard Philips in 1891 de eerste Philips-fabriek begon, midden in het centrum van Eindhoven, maak je deel uit van een gezellig en betrokken team.

Lijkt dit je wel wat en ben je zo nu en dan beschikbaar in de weekenden en vakantieperiodes? Solliciteer of vraag meer informatie op via vrijwilligers-museum@philips.com.