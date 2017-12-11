Over het Philips Museum

Midden in Eindhoven staat het oude fabriekje waar Gerard Philips in 1891 zijn eerste gloeilampen produceerde. Hier is het moderne Philips Museum, dat je meeneemt in het verhaal van het bedrijf. Je ziet hoe Philips met innovatieve technologie een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke veranderingen. Eerst met elektrisch licht, later bij radio, de introductie van röntgentechnologie, televisie en de komst van het digitale tijdperk. Op dit moment bevindt Philips zich in de voorhoede van grote omwentelingen in de gezondheidszorg.
Midden in Eindhoven staat het oude fabriekje waar Gerard Philips in 1891 zijn eerste gloeilampen produceerde. Hier is het moderne Philips Museum, dat je meeneemt in het verhaal van het bedrijf.
Je ziet hoe Philips met innovatieve technologie een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke veranderingen. Eerst met elektrisch licht, later bij radio, de introductie van röntgentechnologie, televisie en de komst van het digitale tijdperk. Op dit moment bevindt Philips zich in de voorhoede van grote omwentelingen in de gezondheidszorg.
Op dé plek waar Gerard Philips in 1891 de eerste Philips-fabriek begon, midden in het centrum van Eindhoven, maak je deel uit van een gezellig en betrokken team.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die enthousiast zijn om onze bezoekers een leuke dag te bezorgen. Als vrijwilliger ben je het visitekaartje van het Philips Museum. Je werkt bijvoorbeeld in het museumcafé, bij de balie, als gastheer/vrouw in de expositieruimte of je kunt meewerken aan onze diverse educatieve programma’s.
Lijkt dit je wel wat en ben je zo nu en dan beschikbaar in de weekenden en vakantieperiodes? Solliciteer of vraag meer informatie op via [email protected]
Op dé plek waar Gerard Philips in 1891 de eerste Philips-fabriek begon, midden in het centrum van Eindhoven, maak je deel uit van een gezellig en betrokken team.
In het Philips Museum werken negen vaste medewerkers en bieden we ongeveer vijf mensen een werkgelegenheidsplek aan. Daarnaast werken in het Philips Museum meer dan 100 vrijwilligers. Deze vrijwilligers vallen onder de in 2014 opgerichte Stichting Philips Museum. De taken en verantwoordelijkheden van deze vrijwilligers verschillen onderling sterk. De vrijwilligers zijn voor het Philips Museum van levensbelang. Zij geven mede vorm aan de beleving van het Philips verhaal en aan de gastvrijheid van het museum.
De directie en medewerkers van het museum zijn te bereiken via onderstaande e-mail adressen.
In het Philips Museum werken negen vaste medewerkers en bieden we ongeveer vijf mensen een werkgelegenheidsplek aan. Daarnaast werken in het Philips Museum meer dan 100 vrijwilligers. Deze vrijwilligers vallen onder de in 2014 opgerichte Stichting Philips Museum. De taken en verantwoordelijkheden van deze vrijwilligers verschillen onderling sterk. De vrijwilligers zijn voor het Philips Museum van levensbelang. Zij geven mede vorm aan de beleving van het Philips verhaal en aan de gastvrijheid van het museum.
Directie Vrijwilligerscoördinatie Marketing & Communicatie Jelle Burger Exposities & Events Sara Vincentie Duty Manager horeca
Freek Janssen
[email protected]
Anita Ganzeboom
[email protected]
[email protected]
Irene Warmoeskerken
[email protected]
Directie
Vrijwilligerscoördinatie
Marketing & Communicatie
Jelle Burger
Exposities & Events
Sara Vincentie
Duty Manager horeca
Duty Manager winkel Ana-Milena Machado Duty Manager receptie & gastvrijheid Sales en Boekingen Educatie & Groepsbezoeken Manager operations
[email protected]
Jonneke Staals
[email protected]
Angelique van Vugt
[email protected]
Nadine van der Graaf
[email protected]
Noortje Paagman
[email protected]
Duty Manager winkel
Ana-Milena Machado
Duty Manager receptie & gastvrijheid
Sales en Boekingen
Educatie & Groepsbezoeken
Manager operations
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)40 235 90 30 Pers +31 (0)6 15 89 14 42
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)40 235 90 30
Pers
+31 (0)6 15 89 14 42
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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