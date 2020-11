In het Museumcafé serveren we de hele dag koffie, thee, fris en sap uit de Philips Fruittuin. Ook is het mogelijk om wat lekkers te eten. Op onze kaart vindt u diverse zoete en hartige versnaperingen. Van heerlijke appeltaart tot een écht Brabants worstenbroodje. Voor de lunch kunt u kiezen uit een vers belegd broodjes gezond of tonijnsalade en diverse tosti's. Ons Museumcafé is geopend tijdens de openingstijden van het museum.



Het Museumcafé is buiten openingstijden beschikbaar voor besloten partijen en groepen. Kijk hier voor de mogelijkheden.