In het Museumcafé serveren we de hele dag koffie, thee, fris en sap uit de Philips Fruittuin. Ook is het mogelijk om wat lekkers te eten. Op onze kaart vindt u diverse zoete en hartige versnaperingen. Van heerlijke appeltaart tot een écht Brabants worstenbroodje. Voor de lunch kunt u kiezen uit een vers belegd broodjes gezond of tonijnsalade en diverse tosti's.

Het is niet toegestaan om in het museum zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen.