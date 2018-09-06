Bezoek het museum met een enthousiaste gids en krijg antwoord op al je vragen. Samen met één van onze Philips-experts maak je kennis met verhalen over meer dan 130 jaar Philips’ innovaties. We bieden verschillende soorten rondleidingen: de AI rondleiding (60 minuten), de verdiepende rondleiding (75 minuten) en de buitenrondleiding (45 tot 60 minuten).
Verdiepende rondleiding
Verdiepende rondleiding
Een verdiepende rondleiding door een gids, waarbij je nog meer te weten komt over 135 jaar Philips.
Talen: Nederlands, Engels, Duits* Duur: 75 minuten Prijs: €70 per gids (exclusief entree museum) Eén gids begeleidt een groep tot max. 12 personen. Bij een grotere groep dien je meerdere rondleidingen te boeken. Groepen tot 12 personen hebben één gids; groepen tot 24 personen twee gidsen, enzovoorts.
* Voor andere talen of bijzondere wensen, stuur een mailtje naar
. [email protected]
Philips City Walk
Philips City Walk Stadswandeling door Eindhoven over Philips erfgoed
Volg de wortels van Philips door de stad Eindhoven en maak een bijzondere reis door de tijd. Je leert Eindhoven kennen vanuit Philips erfgoedverhalen. De uitgebreide buitenwandeling brengt je langs vele iconische Philips-gebouwen terwijl de gids je alles vertelt over wat er achter deze muren plaatsvond.
Talen: Nederlands, Engels Duur: 120 minuten (ca. 4,5 km) Prijs: €225 per 1 gids & 1 begeleider (host) Eén gids begeleidt een groep tot max. 15 personen. Bij een grotere groep dien je meerdere rondleidingen te boeken. Groepen tot 15 personen hebben één gids; groepen tot 30 personen twee gidsen, enzovoorts.
Je boekt een Philips City Walk via
. [email protected]
Let op: een Philips City Walk moet minimaal 2 weken voor de gewenste datum geboekt worden.
AI-rondleiding
AI-rondleiding
Onder leiding van een gids bezoek je de expositie brAInpower en leer je meer over het tijdperk van de digitalisering en artificiële intelligentie en de rol van Philips daarin. Je leert wat AI is, hoe het is ontstaan en krijgt inzicht in toepassing van AI in het dagelijks leven, design en gezondheid. Tijdens de rondleiding gaan bezoekers zelf aan de slag met verschillende AI-interactives.
Talen: Nederlands, Engels, Chinees (Duits op aanvraag)* Duur: 75 minuten Prijs: €70 per gids (exclusief entree museum) Eén gids begeleidt een groep van max. 12 personen. Bij een grotere groep dien je meerdere rondleidingen te boeken.
Buitenrondleiding
Buitenrondleiding
Een rondleiding in de omgeving van het museum. Niet alleen het museum zelf, maar ook de omgeving van het museum biedt de bezoeker een schat van informatie over het industriële erfgoed van Philips.
Talen online te boeken: Nederlands, Engels, Duits Duur: 45 à 60 minuten Prijs: €70 per gids (exclusief entree museum) Eén gids begeleidt een groep tot max. 12 personen. Bij een grotere groep dien je meerdere rondleidingen te boeken. Groepen tot en met 12 personen hebben één gids; groepen tot en met 24 personen twee gidsen, enzovoorts. Een toegangsticket voor het museum is verplicht om deel te kunnen nemen aan de buitenrondleiding. Het is daardoor natuurlijk ook mogelijk het museum te bezoeken en je ontvangt een Z-card. De Z-card die je ontvangt, helpt de omgeving te verkennen en de weg te wijzen. De kaart is verrijkt met prachtige afbeeldingen van vroeger, waardoor het industriële erfgoed van Philips verder tot leven komt. Na afloop mag je de Z-card houden als blijvende herinnering aan je ontdekkingsreis rondom het museum.
Het Philips Museum komt naar je toe
Het Philips Museum komt naar je toe
Om mensen die niet in de gelegenheid zijn een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door gezondheids- en vervoersproblemen, toch mee te nemen in de geschiedenis van Philips is er 'Het Philips Museum komt naar je toe'. Hiermee richten wij ons op verpleeg- en zorgcentra.
In de eigen, vertrouwde omgeving vertelt een vrijwilliger over de geschiedenis van Philips. Dit gebeurt aan de hand van nostalgische foto’s, producten en aansprekende anekdotes. Onze vrijwilligers proberen het gesprek aan te gaan met bewoners, waarin het delen van herinneringen centraal staat. Dit heeft een prettig effect op bijvoorbeeld mensen met dementie.
Wil je 'Het Philips Museum komt naar je toe' ook in de instelling waar jij werkt? Is deze instelling in Eindhoven of in een straal van ongeveer 25 km van Eindhoven?
Het programma duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur (in overleg) en er is een onkostenvergoeding á €100,- (voor de vrijwilliger, zijn vervoer en de presentatie).
Voor vragen over het programma of boekingen kun je mailen naar [email protected]
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Toegankelijkheid Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar . [email protected] Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.
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