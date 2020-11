Het Philips Museum is de plaats om uw vriendengroep, familie of collega's een inspirerende dag te bezorgen. De locatie is bijzonder geschikt voor de ontvangst van groepen. Of het nu gaat om een teamuitje, verjaardag, jubileum of bezoek met een schoolklas. Bezoek de tentoonstelling, boek een activiteit of laat u rondleiden door een van onze gidsen. Er zijn diverse mogelijkheden, zie hiervoor ook de pagina activiteiten.





In het Museumcafé kunt u genieten van een kopje koffie met een lekkernij of verzorgen wij graag een lunch voor uw gezelschap.

Een Nederlands- of Engelstalige rondleiding tot 36 personen kunt u rechtstreeks online boeken. Voor informatie en het reserveren van data voor andere activiteiten gebruikt u het formulier.