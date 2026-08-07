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26 en 27 september | AI For Kids

AI For Kids

AI For Kids

Op 26 en 27 september organiseert het Philips Museum samen met NextGen AI het leerzame evenement AI For Kids. Tijdens deze leerzame dag krijgen kinderen van 8 tot 13 jaar een boeiende introductie tot AI, waarbij ze door middel van leuke en educatieve activiteiten leren hoe ze AI-programma's creatief en verantwoordelijk kunnen inzetten.

 

Tijdens de workshop maken kinderen hun eigen digitale assistent en kiezen ze uit verschillende rollen: kunstenaar, muziekproducent, gameontwikkelaar of avonturenschrijven. Elke rol heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad en biedt een unieke kans om praktisch met AI aan de slag te gaan. 

 

De workshop duurt ongeveer 2 uur en wordt gegeven op een eigen laptop of ipad, zodat kinderen later zelf thuis verder kunnen oefenen. Kinderen krijgen na afloop een certificaat mee naar huis.

 

brAInpower

Tijdens AI For Kids is in het Philips Museum ook de tentoonstelling brAInpower te zien. brAInpower is een expositie over artificial intelligence (AI). Er wordt veel geblogd, gesproken en gefantaseerd over Artificial Intelligence. Maar wat is het nu precies? En wat kan het voor ons betekenen? En wat is de bijdrage geweest van Philips bij de ontstaansgeschiedenis ervan? De expositie onderzoekt en geeft antwoorden op bovenstaande vragen en toont de impact ervan op ons dagelijks leven. De expositie opende in 2014 en heeft recentelijk een update gekregen om de ontwikkelingen op het gebied van AI te blijven reflecteren.

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Philips Museum 

Emmasingel 31 

5611 AZ Eindhoven

 

Receptie

+31 (0)40 235 90 30 

[email protected]

 

Boekingen & Sales 

+31 (0)6 – 29 12 30 86 

[email protected]

 

Pers

Pers & media

+31 (0)6 81 09 07 68

[email protected]

Toegankelijkheid 

Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30. 
 

Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].


Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum. 

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

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