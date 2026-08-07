Op 26 en 27 september organiseert het Philips Museum samen met NextGen AI het leerzame evenement AI For Kids. Tijdens deze leerzame dag krijgen kinderen van 8 tot 13 jaar een boeiende introductie tot AI, waarbij ze door middel van leuke en educatieve activiteiten leren hoe ze AI-programma's creatief en verantwoordelijk kunnen inzetten.

Tijdens de workshop maken kinderen hun eigen digitale assistent en kiezen ze uit verschillende rollen: kunstenaar, muziekproducent, gameontwikkelaar of avonturenschrijven. Elke rol heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad en biedt een unieke kans om praktisch met AI aan de slag te gaan.

De workshop duurt ongeveer 2 uur en wordt gegeven op een eigen laptop of ipad, zodat kinderen later zelf thuis verder kunnen oefenen. Kinderen krijgen na afloop een certificaat mee naar huis.

brAInpower

Tijdens AI For Kids is in het Philips Museum ook de tentoonstelling brAInpower te zien. brAInpower is een expositie over artificial intelligence (AI). Er wordt veel geblogd, gesproken en gefantaseerd over Artificial Intelligence. Maar wat is het nu precies? En wat kan het voor ons betekenen? En wat is de bijdrage geweest van Philips bij de ontstaansgeschiedenis ervan? De expositie onderzoekt en geeft antwoorden op bovenstaande vragen en toont de impact ervan op ons dagelijks leven. De expositie opende in 2014 en heeft recentelijk een update gekregen om de ontwikkelingen op het gebied van AI te blijven reflecteren.