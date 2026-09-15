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17-25 Oktober: Dutch Design Week
17-25 Oktober: Dutch Design Week

Philips Design. Soul & Science

17-25 Oktober: Dutch Design Week

Technologie krijgt een ziel wanneer innovatie en menselijke behoeften samenkomen. Beleef het in drie verbonden reizen.


De toekomst van zorg wordt gevoeld voordat ze zichtbaar is. Ontdek tijdens Dutch Design Week 2026 hoe Philips zorg verbeeldt in het Philips Museum, voelbaar maakt bij Area51 en tot leven brengt in de straten van Eindhoven.

Het idee


Soms verdwijnt technologie naar de achtergrond. Soms zorgt ze juist voor verwondering. Goed design weet wanneer het één of het ander nodig is. Een licht dat kalmeert. Een geluid dat geruststelt. Een klein detail dat stilletjes zegt: jij bent belangrijk. Of een innovatie die zó vernieuwend is dat ze de manier waarop we technologie ervaren en beleven compleet verandert.

Tijdens Dutch Design Week nodigt Philips Design je uit om deze momenten te ontdekken. Te ervaren hoe zorg voelt wanneer mensen centraal staan. Geen grote verhalen. Geen productdemonstraties. Maar ervaringen die een eenvoudige vraag oproepen: kan goed design technologie menselijk maken?

17-25 Oktober: Dutch Design Week

Drie routes


Soul & Science verbindt drie DDW-locaties, die elk een andere dimensie van zorg verkennen. In het Philips Museum laat Care Envisioned zien hoe design een betere toekomst verbeeldt. Bij Area51 maakt Care Felt voelbaar hoe technologie en design menselijke emoties kunnen raken. En met Care Lived ontdek je, lopend door de straten van Eindhoven, dat design niet alleen producten vormgeeft, maar ook bijdraagt aan de kwaliteit van leven van een hele gemeenschap.

Eén verhaal, drie ervaringen. Haal een gratis routekaart op in het Philips Museum en volg hoe zorg zich ontwikkelt: van verbeelding, naar beleving, naar het dagelijks leven.

Care envisioned – in het Philips Museum


Deze tentoonstelling is geïnspireerd op Syd Mead, de toekomstontwerper die ’s nachts de werelden van Blade Runner en Star Trek bedacht en overdag voor Philips producten en toekomstvisies ontwierp. Vanuit zijn werk neemt de tentoonstelling je mee op een reis van zeshonderd jaar van toekomst denken.

Van middeleeuwse angst voor het einde der tijden tot de dromen en vragen van het AI-tijdperk: elke generatie had haar eigen beeld van morgen. Aan het einde nodigt de tentoonstelling je uit om zelf mee te denken. Voeg jouw visie op de toekomst toe aan een wand vol ideeën van Philips-designers. Want een betere toekomst begint met het vermogen om haar voor te stellen. En dat is iets wat iedereen kan doen.

Bekijk de rest van het Soul & Science-programma op www.DDW.nl

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Vacatures

Philips Museum 

Emmasingel 31 

5611 AZ Eindhoven

 

Receptie

+31 (0)40 235 90 30 

[email protected]

 

Boekingen & Sales 

+31 (0)6 – 29 12 30 86 

[email protected]

 

Pers

Pers & media

+31 (0)6 81 09 07 68

[email protected]

Toegankelijkheid 

Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30. 
 

Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].


Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum. 

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

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