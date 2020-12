Mission Eureka geeft jou de inzichten in Philips uitvindingen, die voor andere bezoekers geheim blijven…

Mission Eureka is een innovatief groepsspel voor iedereen vanaf 8 jaar over meer dan 100 jaar Philips uitvindingen. Je speelt Mission Eureka met je vrienden, ouders of opa en oma in een team van 2, 3 of 4 personen. Je krijgt acht verschillende challenges die je samen oplost. Je raakt met de iPad een ‘station’ aan en je challenge begint. Samen kom je erachter hoe bijvoorbeeld led-licht werkt of wat röntgen doet. Mission Eureka is een avontuur waarin je op een speelse manier de onderzoeker in jezelf leert kennen.

Mission Eureka is ook geschikt voor educatieve doeleinden. Voor kinderen onder de 12 jaar is samenwerking met volwassen nodig.

Mission Eureka duurt ongeveer 60 minuten en is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.

Algemene informatie

Vanaf 8 jaar

Max. 4 personen

Huur € 5,- per iPad (max. 4 personen per iPad)

Let op: Deze prijs is exclusief toegang tot het Philips Museum.