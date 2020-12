Het Philips Museum presenteert de korte voorstelling 'De Lamp'. In dit intieme toneelstuk met het sfeervolle Oude Fabriekje als decor vertelt het Lampenmaakstertje samen met Gerard en Anton Philips hoe het was om in 1891 bij Philips & Co te werken in Eindhoven. Het technische proces van het maken van de eerste Philips gloeilampen wordt in het toneelstuk op een eenvoudige manier uitgelegd.

De Lamp is regelmatig te zien. Kijk voor de data in de agenda.

De voorstelling begint om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur.

Kosten: entreekaart Philips Museum.