De gekke professoren van Mad Science nemen het Philips Museum op 21 & 22 november over! Je valt van de ene verbazing in de andere tijdens dit spectaculaire weekend vol proefjes, demonstraties en workshops. Wetenschap en techniek zijn een feestje en dat laat Mad Science zien, horen en voelen! Het wordt een weekend vol experimenterende kinderen met verwonderde blikken en natuurlijk alle "oeehhs" en "aaahhhhsss".
De gekke professoren van Mad Science nemen het Philips Museum op 21 & 22 november over! Je valt van de ene verbazing in de andere tijdens dit spectaculaire weekend vol proefjes, demonstraties en workshops.
Wetenschap en techniek zijn een feestje en dat laat Mad Science zien, horen en voelen! Het wordt een weekend vol experimenterende kinderen met verwonderde blikken en natuurlijk alle "oeehhs" en "aaahhhhsss".
Komen jullie ook op 21 & 22 november?
Meer informatie over Mad Science.
Komen jullie ook op 21 & 22 november?
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)40 235 90 30 Pers +31 (0)6 15 89 14 42
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)40 235 90 30
Pers
+31 (0)6 15 89 14 42
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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