Het is weer tijd voor Museum Kids Factory! Hier leren kinderen spelenderwijs meer over techniek. Museum Kids Factory is een knutselwerkplaats voor kinderen. Kinderen gaan lekker aan de slag en maken kennis met mechanica en (voor de oudere kinderen) eenvoudige elektronica. De jongere kinderen (6 en 7 jaar) mogen knutselen met diverse materialen en lijmpistool. De oudere kinderen (8 t/m 12 jaar) mogen bovendien solderen, zagen en boren. Voor wie is Museum Kids Factory? De werkplaats is geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Sommige gereedschappen, met name de soldeertafel, zijn alleen toegankelijk voor de oudere kinderen (vanaf 8 jaar). Wanneer is Museum Kids Factory? Er is een vaste starttijd en de activiteit duurt 1,5 uur. Boek snel, want er zijn maar 5 plaatsen per starttijd beschikbaar. Wat kost Museum Kids Factory? Kind: museumticket + 4 euro * Gratis voor museumkaarthouder en Philips-medewerker Hoe boek ik kaartjes voor Museum Kids Factory? Boek alleen voor kinderen online de tickets voor Museum Kids Factory op het gewenste tijdstip. Begeleidende volwassenen hebben geen reservering nodig voor Museum Kids Factory, enkel een regulier museumticket. Enkele huisregels · De kinderen knutselen zo veel mogelijk zelfstandig · Begeleiding door vrijwilligers van het museum is aanwezig. · De begeleidende volwassene blijft verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. Per groepje kinderen moet één volwassen begeleider aanwezig zijn. · Wanneer een groepje kinderen meer dan één begeleider heeft, kunnen wij bij drukte “extra“ volwassenen verzoeken de werkplaats te verlaten. Boek Museum Kids Factory tickets alleen voor kinderen.
Begeleidende volwassene: alleen museumticket*
Het is weer tijd voor Museum Kids Factory! Hier leren kinderen spelenderwijs meer over techniek.
Museum Kids Factory is een knutselwerkplaats voor kinderen. Kinderen gaan lekker aan de slag en maken kennis met mechanica en (voor de oudere kinderen) eenvoudige elektronica.
De jongere kinderen (6 en 7 jaar) mogen knutselen met diverse materialen en lijmpistool. De oudere kinderen (8 t/m 12 jaar) mogen bovendien solderen, zagen en boren.
Voor wie is Museum Kids Factory?
De werkplaats is geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Sommige gereedschappen, met name de soldeertafel, zijn alleen toegankelijk voor de oudere kinderen (vanaf 8 jaar).
Wanneer is Museum Kids Factory?
Er is een vaste starttijd en de activiteit duurt 1,5 uur. Boek snel, want er zijn maar 5 plaatsen per starttijd beschikbaar.
Wat kost Museum Kids Factory?
Kind: museumticket + 4 euro
* Gratis voor museumkaarthouder en Philips-medewerker
Hoe boek ik kaartjes voor Museum Kids Factory?
Boek alleen voor kinderen online de tickets voor Museum Kids Factory op het gewenste tijdstip. Begeleidende volwassenen hebben geen reservering nodig voor Museum Kids Factory, enkel een regulier museumticket.
Enkele huisregels
· De kinderen knutselen zo veel mogelijk zelfstandig
· Begeleiding door vrijwilligers van het museum is aanwezig.
· De begeleidende volwassene blijft verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. Per groepje kinderen moet één volwassen begeleider aanwezig zijn.
· Wanneer een groepje kinderen meer dan één begeleider heeft, kunnen wij bij drukte “extra“ volwassenen verzoeken de werkplaats te verlaten.
Boek Museum Kids Factory tickets alleen voor kinderen.
Volwassenen hebben alleen een regulier museumticket nodig, GEEN Museum Kids Factory ticket.
Volwassenen hebben alleen een regulier museumticket nodig, GEEN Museum Kids Factory ticket.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.