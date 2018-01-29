Het is weer tijd voor Museum Kids Factory! Hier leren kinderen spelenderwijs meer over techniek. Museum Kids Factory is een knutselwerkplaats voor kinderen. Kinderen gaan lekker aan de slag en maken kennis met mechanica en (voor de oudere kinderen) eenvoudige elektronica. De jongere kinderen (6 en 7 jaar) mogen knutselen met diverse materialen en lijmpistool. De oudere kinderen (8 t/m 12 jaar) mogen bovendien solderen, zagen en boren. Voor wie is Museum Kids Factory? De werkplaats is geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Sommige gereedschappen, met name de soldeertafel, zijn alleen toegankelijk voor de oudere kinderen (vanaf 8 jaar). Wanneer is Museum Kids Factory? Er is een vaste starttijd en de activiteit duurt 1,5 uur. Boek snel, want er zijn maar 5 plaatsen per starttijd beschikbaar.

25 t/m 31 juli

8 t/m 14 augustus

Wat kost Museum Kids Factory? Kind: museumticket + 4 euro

Begeleidende volwassene: alleen museumticket* * Gratis voor museumkaarthouder en Philips-medewerker Hoe boek ik kaartjes voor Museum Kids Factory? Boek alleen voor kinderen online de tickets voor Museum Kids Factory op het gewenste tijdstip. Begeleidende volwassenen hebben geen reservering nodig voor Museum Kids Factory, enkel een regulier museumticket. Enkele huisregels · De kinderen knutselen zo veel mogelijk zelfstandig · Begeleiding door vrijwilligers van het museum is aanwezig. · De begeleidende volwassene blijft verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. Per groepje kinderen moet één volwassen begeleider aanwezig zijn. · Wanneer een groepje kinderen meer dan één begeleider heeft, kunnen wij bij drukte “extra“ volwassenen verzoeken de werkplaats te verlaten. Boek Museum Kids Factory tickets alleen voor kinderen.