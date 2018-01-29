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Museum Kids Factory

Museum Kids Factory

 

Het is weer tijd voor Museum Kids Factory! Hier leren kinderen spelenderwijs meer over techniek. 

 

Museum Kids Factory is een knutselwerkplaats voor kinderen. Kinderen gaan lekker aan de slag en maken kennis met mechanica en (voor de oudere kinderen) eenvoudige elektronica. 

 

De jongere kinderen (6 en 7 jaar) mogen knutselen met diverse materialen en lijmpistool. De oudere kinderen (8 t/m 12 jaar) mogen bovendien solderen, zagen en boren.

 

Voor wie is Museum Kids Factory?

De werkplaats is geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Sommige gereedschappen, met name de soldeertafel, zijn alleen toegankelijk voor de oudere kinderen (vanaf 8 jaar).

 

Wanneer is Museum Kids Factory?

Er is een vaste starttijd en de activiteit duurt 1,5 uur. Boek snel, want er zijn maar 5 plaatsen per starttijd beschikbaar.
 

  • 25 t/m 31 juli
  • 8 t/m 14 augustus
     

Wat kost Museum Kids Factory?

Kind: museumticket + 4 euro 
Begeleidende volwassene: alleen museumticket*

 

* Gratis voor museumkaarthouder en Philips-medewerker

 

Hoe boek ik kaartjes voor Museum Kids Factory?

Boek alleen voor kinderen online de tickets voor Museum Kids Factory op het gewenste tijdstip. Begeleidende volwassenen hebben geen reservering nodig voor Museum Kids Factory, enkel een regulier museumticket.

 

Enkele huisregels

·       De kinderen knutselen zo veel mogelijk zelfstandig

·       Begeleiding door vrijwilligers van het museum is aanwezig.

·       De begeleidende volwassene blijft verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. Per groepje kinderen moet één volwassen begeleider aanwezig zijn.

·       Wanneer een groepje kinderen meer dan één begeleider heeft, kunnen wij bij drukte “extra“ volwassenen verzoeken de werkplaats te verlaten.

 

Boek Museum Kids Factory tickets alleen voor kinderen.

Tickets Museum Kids Factory

Volwassenen hebben alleen een regulier museumticket nodig, GEEN Museum Kids Factory ticket.

 

Tickets voor volwassenen
museum kids factory

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

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Praktische informatie 

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Vacatures

Philips Museum 

Emmasingel 31 

5611 AZ Eindhoven

 

Receptie

+31 (0)40 235 90 30 

[email protected]

 

Boekingen & Sales 

+31 (0)6 – 29 12 30 86 

[email protected]

 

Pers

Pers & media

+31 (0)6 81 09 07 68

[email protected]

Toegankelijkheid 

Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30. 
 

Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].


Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum. 

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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