In de herfstvakantie hebben we voor het eerst een ‘coronaproof’ Museum Kids Factory gehad. Kinderen konden lekker knutselen, met onze vrijwilligers op een veilige 1,5 meter afstand. Dit beviel zo goed dat we besloten hebben Museum Kids Factory vaker aan te bieden. In december op woensdagen en in januari op zaterdagen. We gaan komende tijd kijken hoe dit bevalt. Natuurlijk zijn kinderen ook welkom tijdens de kerstvakantie.

Wat is Museum Kids Factory?

Kinderen van 8 t/m 12 jaar gaan aan de slag met activiteiten zoals knutselen, mechanisch bouwen, solderen, zagen, boren, 3D-tekenen en 3D-printen.

Voor kinderen van 5 tot 8 jaar zijn er ook genoeg dingen te doen!

Wanneer is Museum Kids Factory?

Museum Kids Factory is normaal gesproken in (bijna) alle schoolvakanties. Zo ook komende kerstvakantie. In de kerstvakantie is het van 28 t/m 30 december (hele dagen), op 31 december (halve dag), en 2 en 3 jan (hele dag).

Hiernaast kun je in december ook op woensdagen terecht in het Philips Museum voor deze leuke activiteit. Op onderstaande dagen kun je meedoen. Je kunt starten op 14.00 uur en om 14.15 uur en de activiteit duurt 1,5 uur. Het knutselgezelschap mag uit maximaal 6 personen bestaan, waarvan 2 volwassenen. Dit gezelschap zit aan een eigen tafel en er is genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te houden van de andere bezoekers en medewerkers. Boek snel, want er zijn weinig plekjes!

Woensdag 2 december

Woensdag 9 december

Woensdag 16 december

Woensdag 23 december

Wat kost Museum Kids Factory?

Volwassenen kopen alleen een kaartje voor het museum. Kinderen die meedoen aan de activiteit hebben een museumkaartje nodig en betalen nog €3,- extra voor de activiteit.

Koop voor je kind dus een kaartje voor Museum Kids Factory op het gewenste tijdstip én een museumticket op hetzelfde tijdstip. Ouder(s) of verzorger(s) kopen alleen een museumticket voor zichzelf op hetzelfde tijdstip. Museumkaarthouders moeten wel het tijdslot reserveren, maar betalen alleen voor Museum Kids Factory.

Let op: