September en Oktober | Lampjes Maken

Kom tijdens de Lichtjesroute naar het Philips Museum en maak je eigen zaklampje! De Lichtjesroute is een van de mooiste tradities van Eindhoven. Als de hele stad is verlicht en duizenden lampjes zorgen voor een magische sfeer, mag een eigen lichtje natuurlijk niet ontbreken! Tijdens deze leuke, technische activiteit maak je met hulp van onze vrijwilligers je eigen zaklampje en mag je deze daarna mee naar huis nemen. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen onder begeleiding van een vrijwilliger zelf een zaklampje in elkaar zetten in onze knutselruimte De Gender. Wil je zeker zijn van een plekje? Reserveer dan een tijdslot tijdens het boeken van een ticket. Zie de button onder dit bericht. Wanneer: 23 en 25 september, 7 oktober (vanaf 13:00 uur) 10 en 11 oktober (hele dag).
Prijs: Regulier ticket + €2,- (prijs inclusief meenemen lampje)
Duur: ongeveer 25 minuten.
Kom tijdens de Lichtjesroute naar het Philips Museum en maak je eigen zaklampje!
De Lichtjesroute is een van de mooiste tradities van Eindhoven. Als de hele stad is verlicht en duizenden lampjes zorgen voor een magische sfeer, mag een eigen lichtje natuurlijk niet ontbreken! Tijdens deze leuke, technische activiteit maak je met hulp van onze vrijwilligers je eigen zaklampje en mag je deze daarna mee naar huis nemen.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen onder begeleiding van een vrijwilliger zelf een zaklampje in elkaar zetten in onze knutselruimte De Gender. Wil je zeker zijn van een plekje? Reserveer dan een tijdslot tijdens het boeken van een ticket. Zie de button onder dit bericht.
Wanneer: 23 en 25 september, 7 oktober (vanaf 13:00 uur) 10 en 11 oktober (hele dag).
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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