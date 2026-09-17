September en Oktober | Lampjes Maken

Kom tijdens de Lichtjesroute naar het Philips Museum en maak je eigen zaklampje!

De Lichtjesroute is een van de mooiste tradities van Eindhoven. Als de hele stad is verlicht en duizenden lampjes zorgen voor een magische sfeer, mag een eigen lichtje natuurlijk niet ontbreken! Tijdens deze leuke, technische activiteit maak je met hulp van onze vrijwilligers je eigen zaklampje en mag je deze daarna mee naar huis nemen.

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen onder begeleiding van een vrijwilliger zelf een zaklampje in elkaar zetten in onze knutselruimte De Gender. Wil je zeker zijn van een plekje? Reserveer dan een tijdslot tijdens het boeken van een ticket. Zie de button onder dit bericht.

Wanneer: 23 en 25 september, 7 oktober (vanaf 13:00 uur) 10 en 11 oktober (hele dag).

Prijs: Regulier ticket + €2,- (prijs inclusief meenemen lampje)

Duur: ongeveer 25 minuten.