3 & 4 oktober | Weekend van de Wetenschap

Vier tijdens Weekend van de Wetenschap 75 jaar televisie in het Philips Museum! Ontdek hoe de tv zich ontwikkelde van een technische doorbraak tot een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Bezoek boeiende mini-colleges en leer alles over de techniek achter beeld en geluid. Voor jong en oud zijn er leuke activiteiten, interactieve opdrachten en verrassende ontdekkingen. Speciaal voor dit jubileum presenteert het Philips Museum bovendien een mini-expositie over 75 jaar televisie. Een inspirerend uitje voor nieuwsgierige denkers, makers en gezinnen. Kom kijken, leren en beleven! Van beeldbuis tot gezamenlijk kunstwerk Hoe goed ken jij de wereld van televisie? Ga op speurtocht door het Philips Museum, kraak uitdagende quizvragen en ontdek verrassende verhalen uit 75 jaar TV-geschiedenis. Onderweg leer je spelenderwijs hoe televisie zich ontwikkelde van een technische uitvinding tot een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Heb je alle opdrachten volbracht? Dan mag je meebouwen aan een gezamenlijk TV-kunstwerk dat tijdens Weekend van de Wetenschap steeds verder groeit. Een leuke uitdaging voor nieuwsgierige kinderen, ouders, opa's en oma's! Tijdens het Weekend van de Wetenschap opent het Philips Museum gratis zijn deuren voor iedereen die dit bijzondere evenement wil meemaken. Bouw je eigen mini-TV Hoe werkt een televisie eigenlijk? In het Philips Museum mogen kinderen hun eigen mini-TV knutselen van papier. Terwijl je knipt, vouwt en bouwt, ontdek je spelenderwijs meer over de techniek achter televisie. Het resultaat? Een unieke mini-TV die je na afloop mee naar huis mag nemen als herinnering aan een leerzame dag vol techniek en creativiteit. Geschikt voor jonge makers en nieuwsgierige uitvinders. Maak een reis door de geschiedenis van televisietechniek in deze bijzondere foto-expositie bij het Philips Museum. Bewonder iconische beelden van de eerste uitzendingen, de opkomst van kleurentelevisie en de pioniersrol die Philips speelde bij de ontwikkeling van TV-technologie. Ontdek hoe televisie generaties heeft verbonden, geïnformeerd en vermaakt. Een feest van herkenning voor volwassenen en een verrassende kennismaking voor jonge bezoekers. Deze tijdelijke fototentoonstelling is te zien van 2 tot en met 18 oktober 2026. Minicollege: Ver weg kijken... Van draaiende schijven en zwart-witbeelden tot digitale schermen en streamingdiensten: hoe heeft televisie zich ontwikkeld tot het medium dat we vandaag kennen? In dit boeiende minicollege neemt een expert je mee langs de belangrijkste technische én maatschappelijke ontwikkelingen van televisie. Ontdek meer over de Nipkowschijf, cameratechniek, beeldschermen, digitale TV en de wereld van de omroep. Een inspirerende tijdreis voor iedereen die meer wil weten over de techniek achter een van de belangrijkste uitvindingen van de afgelopen eeuw. Weekend van de wetenschap - Hotspot Eindhoven Eindhoven is een van de hotspots van het Weekend van de Wetenschap, een landelijk festival voor wetenschap en technologie. Door heel Nederland openen bedrijven, universiteiten, musea en bibliotheken hun deuren – van laboratoria tot datacenters – om bezoekers een uniek kijkje achter de schermen van de wetenschap te geven. Vorig jaar trok het evenement maar liefst 140.000 Meer dan 300 deelnemende instellingen organiseren speciaal voor Weekend van de Wetenschap één of meer activiteiten: van spannende experimenten en interactieve demo’s tot boeiende lezingen en verrassende ontdekkingen.
Foto-expositie: Voordat Nederland televisie keek
bezoekers.
Vier tijdens Weekend van de Wetenschap 75 jaar televisie in het Philips Museum! Ontdek hoe de tv zich ontwikkelde van een technische doorbraak tot een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Bezoek boeiende mini-colleges en leer alles over de techniek achter beeld en geluid. Voor jong en oud zijn er leuke activiteiten, interactieve opdrachten en verrassende ontdekkingen. Speciaal voor dit jubileum presenteert het Philips Museum bovendien een mini-expositie over 75 jaar televisie. Een inspirerend uitje voor nieuwsgierige denkers, makers en gezinnen. Kom kijken, leren en beleven!
Van beeldbuis tot gezamenlijk kunstwerk
Hoe goed ken jij de wereld van televisie? Ga op speurtocht door het Philips Museum, kraak uitdagende quizvragen en ontdek verrassende verhalen uit 75 jaar TV-geschiedenis. Onderweg leer je spelenderwijs hoe televisie zich ontwikkelde van een technische uitvinding tot een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven. Heb je alle opdrachten volbracht? Dan mag je meebouwen aan een gezamenlijk TV-kunstwerk dat tijdens Weekend van de Wetenschap steeds verder groeit. Een leuke uitdaging voor nieuwsgierige kinderen, ouders, opa's en oma's! Tijdens het Weekend van de Wetenschap opent het Philips Museum gratis zijn deuren voor iedereen die dit bijzondere evenement wil meemaken.
Bouw je eigen mini-TV
Hoe werkt een televisie eigenlijk? In het Philips Museum mogen kinderen hun eigen mini-TV knutselen van papier. Terwijl je knipt, vouwt en bouwt, ontdek je spelenderwijs meer over de techniek achter televisie. Het resultaat? Een unieke mini-TV die je na afloop mee naar huis mag nemen als herinnering aan een leerzame dag vol techniek en creativiteit. Geschikt voor jonge makers en nieuwsgierige uitvinders.
Maak een reis door de geschiedenis van televisietechniek in deze bijzondere foto-expositie bij het Philips Museum. Bewonder iconische beelden van de eerste uitzendingen, de opkomst van kleurentelevisie en de pioniersrol die Philips speelde bij de ontwikkeling van TV-technologie. Ontdek hoe televisie generaties heeft verbonden, geïnformeerd en vermaakt. Een feest van herkenning voor volwassenen en een verrassende kennismaking voor jonge bezoekers. Deze tijdelijke fototentoonstelling is te zien van 2 tot en met 18 oktober 2026.
Minicollege: Ver weg kijken...
Van draaiende schijven en zwart-witbeelden tot digitale schermen en streamingdiensten: hoe heeft televisie zich ontwikkeld tot het medium dat we vandaag kennen? In dit boeiende minicollege neemt een expert je mee langs de belangrijkste technische én maatschappelijke ontwikkelingen van televisie. Ontdek meer over de Nipkowschijf, cameratechniek, beeldschermen, digitale TV en de wereld van de omroep. Een inspirerende tijdreis voor iedereen die meer wil weten over de techniek achter een van de belangrijkste uitvindingen van de afgelopen eeuw.
Weekend van de wetenschap - Hotspot Eindhoven
Eindhoven is een van de hotspots van het Weekend van de Wetenschap, een landelijk festival voor wetenschap en technologie. Door heel Nederland openen bedrijven, universiteiten, musea en bibliotheken hun deuren – van laboratoria tot datacenters – om bezoekers een uniek kijkje achter de schermen van de wetenschap te geven. Vorig jaar trok het evenement maar liefst 140.000
Meer dan 300 deelnemende instellingen organiseren speciaal voor Weekend van de Wetenschap één of meer activiteiten: van spannende experimenten en interactieve demo’s tot boeiende lezingen en verrassende ontdekkingen.
Weekend van de Wetenschap is er om iedereen, van jong tot oud, op een toegankelijke manier inzicht te geven in de wereld van wetenschap en technologie. Het gehele programma en meer informatie over Weekend van de Wetenschap vind je hier.
Locatie: Philips Museum, Emmasingel 31, Eindhoven
Openingstijden: 11.00 tot 17.00 uur
Tickets: Reserveren is niet nodig.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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