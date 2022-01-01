Techniekgeschiedenis De colleges laten je zien en voelen waar de alom aanwezig digitale technologie in ons dagelijkse leven vandaan komt. Techniek die we nu voor lief nemen, maar soms eigenlijk pas net bestaat. Apparaten als radio's, röntgenbuizen en cd-spelers staan en stonden niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een fascinerende revolutie waar we nog steeds inzitten. Tijdens de minicolleges gaan de museumdocenten dieper in op de techniekgeschiedenis van de 20ste eeuw. Aan de hand van verschillende expertises uit de koker van Philips. Agenda minicolleges juni - augustus 2026 Maandag 17 augustus - Chips en halfgeleiders

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Engels).

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Engels). Dinsdag 18 augustus - Geluid zo snel als licht

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands). Engels mogelijk op verzoek.

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands). Engels mogelijk op verzoek. Woensdag 19 augustus - De wondere wereld van de digitale techniek

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.00 uur (Engels)

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.00 uur (Engels) Donderdag 20 augustus - Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Om 12.00 uur (Nederlands), 13.30 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands).

Om 12.00 uur (Nederlands), 13.30 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands). Vrijdag 21 augustus - Ver weg kijken...

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands). Engels mogelijk op verzoek.

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands). Engels mogelijk op verzoek. Zaterdag 22 augustus - De fascinatie van innovatie

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Engels).

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Engels). Zondag 23 augustus - Wie een leven redt, redt de wereld.

Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands). Let op, de planning is altijd onder voorbehoud. Indien één van de docenten verhinderd is, zal er altijd getracht worden een ander minicollege te plannen, of wordt deze mogelijk verplaatst naar een andere datum. Wil je zeker zijn van het geplande minicollege? Bel dan voor je bezoek het Philips Museum of stuur een mailtje naar [email protected]. Algemene informatie Gratis toegankelijk met een museumticket of Museumkaart.

Per minicollege kunnen starttijden verschillen, bekijk de agenda hierboven voor de starttijden van de aanstaande minicolleges.

Minicolleges duren tussen de 30 en 60 minuten.

Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 15 jaar.

Reserveren voor de minicolleges is niet mogelijk.

