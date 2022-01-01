In het Philips Museum vind je een schat aan technische kennis. In de tentoonstelling, maar ook bij onze vrijwilligers, gidsen én gastdocenten. De komende tijd geven zij regelmatig minicolleges over uiteenlopende onderwerpen uit de techniekgeschiedenis waarbij Philips een grote rol heeft gespeeld of speelt. De docent is een Philips-kenner en heeft jarenlang ervaring opgedaan binnen het bedrijf.
Techniekgeschiedenis De colleges laten je zien en voelen waar de alom aanwezig digitale technologie in ons dagelijkse leven vandaan komt. Techniek die we nu voor lief nemen, maar soms eigenlijk pas net bestaat. Apparaten als radio's, röntgenbuizen en cd-spelers staan en stonden niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een fascinerende revolutie waar we nog steeds inzitten. Tijdens de minicolleges gaan de museumdocenten dieper in op de techniekgeschiedenis van de 20ste eeuw. Aan de hand van verschillende expertises uit de koker van Philips. Agenda minicolleges juni - augustus 2026 Let op, de planning is altijd onder voorbehoud. Indien één van de docenten verhinderd is, zal er altijd getracht worden een ander minicollege te plannen, of wordt deze mogelijk verplaatst naar een andere datum. Wil je zeker zijn van het geplande minicollege? Bel dan voor je bezoek het Philips Museum of stuur een mailtje naar [email protected]. Algemene informatie
Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Engels).
Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands). Engels mogelijk op verzoek.
Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.00 uur (Engels)
Om 12.00 uur (Nederlands), 13.30 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands).
Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands). Engels mogelijk op verzoek.
Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Engels).
Om 12.00 uur (Nederlands) en 14.30 uur (Nederlands).
Techniekgeschiedenis
De colleges laten je zien en voelen waar de alom aanwezig digitale technologie in ons dagelijkse leven vandaan komt. Techniek die we nu voor lief nemen, maar soms eigenlijk pas net bestaat. Apparaten als radio's, röntgenbuizen en cd-spelers staan en stonden niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een fascinerende revolutie waar we nog steeds inzitten.
Tijdens de minicolleges gaan de museumdocenten dieper in op de techniekgeschiedenis van de 20ste eeuw. Aan de hand van verschillende expertises uit de koker van Philips.
Agenda minicolleges juni - augustus 2026
Let op, de planning is altijd onder voorbehoud. Indien één van de docenten verhinderd is, zal er altijd getracht worden een ander minicollege te plannen, of wordt deze mogelijk verplaatst naar een andere datum. Wil je zeker zijn van het geplande minicollege? Bel dan voor je bezoek het Philips Museum of stuur een mailtje naar [email protected].
Algemene informatie
Beschrijving van de onderwerpen
Van analoog naar digitaal
Tijdens deze lezing wordt op een aanschouwelijke en eenvoudige wijze de werking van digitale appraten uitgelegd. Wat is het verschil tussen analoog en digitaal geluid? En wat is een bit? Ook kom je te weten wat al die nullen en enen (ook wel data genoemd) voorstellen. En je ontdekt hoe via de glasvezelkabel het media-aanbod wordt doorgestuurd naar de gebruiker thuis. Informatief en leerzaam!
Van analoog naar digitaal
Je hoort de term zo vaak: innovatie. Maar wat is het eigenlijk? En waar moet je op letten als je een innovatie op de markt wilt brengen? Aan welke innovaties heeft Philips gewerkt, wat zijn de successen en wat zijn de flops? In dit minicollege hoor je het van binnenuit.
Je hoort de term zo vaak: innovatie. Maar wat is het eigenlijk? En waar moet je op letten als je een innovatie op de markt wilt brengen? Aan welke innovaties heeft Philips gewerkt, wat zijn de successen en wat zijn de flops? In dit minicollege hoor je het van binnenuit.
Röntgen, van techniek naar gezondheidszorg
De Duitse natuurkundige Wilhelm Röntgen zorgde voor een revolutie met zijn ontdekking van x-straling. Wat heeft de uitvinding van x-stralen betekend voor de medische wereld? En hoe groot is de rol die Philips heeft gespeeld in de doorontwikkeling van deze vinding? Je hoort het in een theatrale vertelling over Röntgen.
Röntgen, van techniek naar gezondheidszorg
Wat is het verschil tussen een radiolamp en een ledlamp? En welke belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de elektronica hebben geleid tot de lamp hoe we hem nu gebruiken? En hoe werkt een ledlamp eigenlijk precies? Schuif aan bij dit minicollege en kom het allemaal te weten.
Wat is het verschil tussen een radiolamp en een ledlamp? En welke belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de elektronica hebben geleid tot de lamp hoe we hem nu gebruiken? En hoe werkt een ledlamp eigenlijk precies? Schuif aan bij dit minicollege en kom het allemaal te weten.
Ontwikkeling van de radiotechniek
Hoe heeft de ontwikkeling van de radio eraan bijgedragen dat geluidsgolven met de snelheid van licht over de hele wereld konden worden uitgezonden? En welke rol heeft Philips hierin gespeeld? Kom erachter in dit minicollege.
Ontwikkeling van de radiotechniek
Het fascinerende leven van Jan Zwartendijk
Jan Zwartendijk is een (nog) onbekende oorlogsheld. In zijn Philips-tijd in Litouwen heeft hij in zijn nevenfunctie als consul in 1940 duizenden visa uitgeschreven voor Litouwse Joden, die met behulp van dit papiertje het land konden ontvluchten. Het is tijd dat meer mensen deze bijzondere man leren kennen, die in zijn ogen ‘deed wat iedereen zou doen’.
Het fascinerende leven van Jan Zwartendijk
Ontwikkeling van het medium televisie
Sinds de veertiger jaren van de twintigste eeuw heeft televisie de wereld veroverd. Het is niet mogelijk om je voor te stellen hoe ons dagelijks leven eruit zou zien zonder TV. Philips heeft bij de ontwikkeling in Europa een belangrijke rol gespeeld. Dit minicollege neemt je mee in een tijdreis langs de belangrijkste technische en maatschappelijke ontwikkelingen van dit medium.Leer meer over de Nipkowschijf, beeldschermen, cameratechniek, digitale TV en de omroepwereld.
Ontwikkeling van het medium televisie
In het minicollege "Chips en halfgeleiders" wordt verteld wat chips zijn, hoe ze werken, wat je ermee kunt doen en hoe ze worden gemaakt. Maar ook over de toepassingen van halfgeleiders, het materiaal waar chips, maar ook veel andere elektronische producten van worden gemaakt. Verder is er aandacht voor de belangrijkste ontwikkelingen en uitvindingen uit het verleden die de chip mogelijk hebben gemaakt.
In het minicollege "Chips en halfgeleiders" wordt verteld wat chips zijn, hoe ze werken, wat je ermee kunt doen en hoe ze worden gemaakt. Maar ook over de toepassingen van halfgeleiders, het materiaal waar chips, maar ook veel andere elektronische producten van worden gemaakt. Verder is er aandacht voor de belangrijkste ontwikkelingen en uitvindingen uit het verleden die de chip mogelijk hebben gemaakt.
Goed om te weten De minicolleges worden ook aangeboden aan scholen en bedrijven in een speciaal pakket. Neem hiervoor contact op met [email protected]
Goed om te weten
De minicolleges worden ook aangeboden aan scholen en bedrijven in een speciaal pakket. Neem hiervoor contact op met [email protected]
Minicolleges t/m augustus 2026
Minicolleges
t/m augustus 2026
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)6 – 29 12 30 86 Pers +31 (0)6 81 09 07 68
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)6 – 29 12 30 86
Pers
+31 (0)6 81 09 07 68
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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