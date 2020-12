Op zaterdag en zondag kun je in het Philips Museum terecht voor minicolleges over uiteenlopende onderwerpen uit de techniekgeschiedenis waarbij Philips een grote rol heeft gespeeld of speelt. De docent is een Philips-kenner en heeft jarenlang ervaring opgedaan binnen het bedrijf.

Techniekgeschiedenis

De colleges zijn ontwikkeld om te begrijpen waar de alom aanwezig digitale technologie in ons dagelijkse leven vandaan komt. Apparaten als radio, röntgenbuizen en cd-spelers staan en stonden niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een interessante techniekgeschiedenis die nog steeds gaande is.

Met de minicolleges gaan de museumdocenten dieper in op de techniekgeschiedenis van de 20ste eeuw. Deze wordt uiteengerafeld in verschillende onderwerpen, waarbij Philips grote betrokkenheid had.

Beschrijving van de onderwerpen

Van analoog naar digitaal

Wat is een bit? Wat houden al die nullen en enen in? Wat is het verschil tussen analoog en digitaal geluid? In dit minicollege komen deze onderwerpen aan bod. Je leert over de ontwikkeling van analoog naar digitaal. Dat door digitalisatie informatie compacter kan worden opgeslagen en worden doorgestuurd in een wereld waar steeds meer informatievoorziening nodig is.

De fascinatie van innovatie

Je hoort de term zo vaak: innovatie. Maar wat is het eigenlijk? En waar moet je op letten als je een innovatie op de markt wilt brengen? Aan welke innovaties heeft Philips gewerkt, wat zijn de successen en wat zijn de flops? In dit minicollege hoor je het van binnenuit.

Met glas begint het pas

Betekenis van glas in onze hedendaagse maatschappij

Welke betekenis heeft de uitvinding van glas voor de maatschappij en hoe heeft dit bijgedragen aan de ontwikkelingen van Philips en de gloeilamp? Hoe was het om opgeleid te worden aan de Philips bedrijfsschool? Je hoort het van onze museumdocent die 44 jaar bij Philips heeft gewerkt en nu vrijwilliger is bij het Philips Museum om zijn mooie verhalen door te vertellen aan een nieuwe generatie.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Röntgen, van techniek naar gezondheidszorg

De Duitse natuurkundige Wilhelm Röntgen zorgde voor een revolutie met zijn ontdekking van x-straling. Wat heeft de uitvinding van x-stralen betekend voor de medische wereld? En hoe groot is de rol die Philips heeft gespeeld in de doorontwikkeling van deze vinding? Je hoort het in een theatrale vertelling over Röntgen.

Van radiolamp tot ledlamp

Wat is het verschil tussen een radiolamp en een ledlamp? En welke belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de elektronica hebben geleid tot de lamp hoe we hem nu gebruiken? En hoe werkt een ledlamp eigenlijk precies? Schuif aan bij dit minicollege en kom het allemaal te weten.

Geluid zo snel als licht

Ontwikkeling van de radiotechniek

Hoe heeft de ontwikkeling van de radio eraan bijgedragen dat geluidsgolven met de snelheid van licht over de hele wereld konden worden uitgezonden? En welke rol heeft Philips hierin gespeeld? Kom erachter in dit minicollege.

Wie een leven redt, redt een wereld

Het fascinerende leven van Jan Zwartendijk

Jan Zwartendijk is een (nog) onbekende oorlogsheld. In zijn Philips-tijd in Litouwen heeft hij in zijn nevenfunctie als consul in 1940 duizenden visa uitgeschreven voor Litouwse Joden, die met behulp van dit papiertje het land konden ontvluchten. Het is tijd dat meer mensen deze bijzondere man leren kennen, die in zijn ogen ‘deed wat iedereen zou doen’.

Algemene informatie