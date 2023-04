Betrouwbare besluitvorming door artsen

Proactieve, nauwkeurige zorg





Er moeten oplossingen komen die gaten in de informatievoorzieningen wegwerken, administratieve taken automatiseren en bruikbare inzichten bieden. Bovendien moet de fysiologische gegevensstroom worden afgestemd op veranderende zorgomgevingen.



Wanneer overbelast personeel de nodige mobiliteit heeft en tegelijkertijd kan beschikken over de fysiologische gegevens, kunnen zij klinische weloverwogen beslissingen nemen en snel reageren.



Artsen en zorgbestuurders willen in staat zijn om op basis van data te handelen zodat zij betere zorg kunnen verlenen aan patiënten. Veel IT-systemen zijn echter niet uitgerust om hen de [TS7] informatie te geven die ze nodig hebben om op kritieke momenten actie te ondernemen. Er moeten dus oplossingen komen die IT-systemen en apparaten met elkaar in verbinding brengen, focus en duidelijkheid aanbrengen in gegevens waarmee overzicht wordt verkregen en artsen tijd besparen door het automatiseren van documentatie en andere administratieve taken.