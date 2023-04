Hoeverbonden apparaten kunnen bijdragen aan klinische besluitvorming



Met relevante informatie kunnen artsen erop vertrouwen dat zij optimaal kunnen presteren, wat hun eigen tevredenheid en de patiëntervaring ten goede komt.



Hiervoor is het nodig dat zogenaamde gegevenssilo's worden opgeheven, hiaten in de informatie worden weggewerkt, administratieve taken worden geautomatiseerd en bruikbare inzichten worden verstrekt. Als gegevens zijn samengevoegd, geanalyseerd en gecontextualiseerd, kunnen zorgteams en besluitvormers effectiever en efficiënter prioriteiten stellen en reageren op klinische beslissingen, waarbij zij inzicht hebben in: Status en toestand van de patiënt

Prioriteit van de patiënt op basis van behoeften en verzorging

Indicaties van een verslechterende toestand

Of een patiënt toe is aan overplaatsing naar een andere zorgomgeving