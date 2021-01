Actie nodig

Het was duidelijk voor Van Schothorst: het was tijd voor actie. De eerste gesprekken over versterking van de eigen regie van patiënten waren blijven steken op het niveau van brainstorming. “Met Philips hadden we al eerder gesprekken gevoerd over zorg op afstand, maar dan ben je toch maar één huisartspraktijk en heb je te maken met een zorggroep die ook zijn eigen belangen heeft. Corona zorgde ervoor dat de urgentie ook op andere tafels gevoeld werd. Dus kwamen we weer in gesprek met Philips, en met Zilveren Kruis om een pilot voor zorg op afstand niet alleen inhoudelijk maar ook financieel mogelijk te maken. Andere projecten zijn vaak puntoplossingen. Je hebt een platform nodig dat verbindt en stroomlijnt. Niemand wil 26 programma’s aan het HIS koppelen.”



Besloten werd tot een pilot voor zorg op afstand voor twee jaar, waarin 75 procent van de mensen met diabetes die in de praktijk geregistreerd staan zouden worden geïncludeerd. “Dit sluit aan op het gegeven dat praktijkondersteuners anders zijn gaan werken: van ketenzorg diabetes naar persoonsgerichte zorg”, zegt Van Schothorst. “Dat de diabeteszorg op een gegeven moment werd ingericht als ketenzorg was logisch, want daarmee was echt kwaliteitswinst te behalen. Het heeft ook zeker veel opgeleverd, iedere patiënt met diabetes heeft inmiddels wel een praktijkondersteuner. Nu is het moment aangebroken voor de vervolgstap, individualisering. Iedere patiënt is immers anders en veel patiënten hebben meer dan één aandoening. Het financieringsmodel achter ketenzorg bood te weinig ruimte om daarmee aan de slag te gaan. De pilot creëert nu een mogelijkheid.”





Positieve prikkel

Met de pilot wil de praktijk in kaart brengen of dit patiënten inderdaad meer eigen regie geeft. In de kern ligt dat wel voor de hand, vindt Van Schothorst. Als een patiënt met diabetes wordt gevraagd hoeveel hij beweegt, zal hij geneigd zijn te zeggen dat hij dit zeker wel doet. Van Schothorst: “Maar geef je hem een stappenteller op zijn smartphone, dan ziet hij het zelf en gaat hij als gevolg vaak ook de lat hoger leggen voor zichzelf. Hij wordt dan continu geprikkeld om dit te doen en niet slechts vier maal per jaar tijdens de controles in de praktijk.”