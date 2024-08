Stukje extra zekerheid



“Tijdens de evaluatie van de eerste reis, had ik aangegeven dat een draagbaar echoapparaat een goede aanvulling zou zijn van de medische apparatuur aan boord”, vertelt Houtman. “In mijn werk in het ziekenhuis gebruik ik de Philips Lumify dagelijks. Het geeft me net een stukje extra zekerheid bij het stellen van een diagnose. Zeker aan boord is dat heel nuttig. Naast dat je wilt weten wat er met de patiënt aan de hand is, moet je namelijk ook een afweging maken: is de situatie dusdanig ernstig dat het schip moet keren en zo snel mogelijk terugvaren?”



Een medisch noodgeval op zee is zeker niet denkbeeldig. Een schip dat vaart kan behoorlijk meedeinen op de golven. In combinatie met steile trappen en het gladde dek is een ongeval snel gebeurd. Ook is de gemiddelde leeftijd van reizigers bij cruises en andere scheepsreizen vaak hoger, waardoor de kans op medische noodsituaties en complicaties toeneemt.