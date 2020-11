Onderhoud en reparaties buiten 'kantooruren', zodat de zorg gewoon kan doorgaan

Onderhoud en service heeft tot gevolg dat een systeem voor een periode van een aantal uren niet gebruikt kan worden. Als dat op korte termijn ingepland moet worden, vraagt dat veel van zowel de patiënt als de ziekenhuisorganisatie. Patiënten die hoopten aan hun klachten geholpen te worden, moeten immers opnieuw ingepland worden, met alle onzekerheden van dien. Het ziekenhuis verliest door het onderhoud kostbare productieve tijd waardoor wachtlijsten onnodig nog verder oplopen en afgesproken resultaten in gedrang komen. Merel: "Met een Extended Service Windows- contract kunnen wij ziekenhuizen tijd teruggeven zonder dat dit ten koste gaat van onderhoud van de systemen. Hierdoor neemt de capaciteit en gebruik van de systemen toe, wordt de wachttijd voor patiënten verminderd en de operationele planning van het ziekenhuis minder verstoord."



De business case



Volgens Ernst kan de besparing aanzienlijk zijn: "Een ziekenhuis kan met deze service op jaarbasis minimaal 18 uur1 aan proceduretijd per interventionele kamer in kantooruren terugwinnen. Personeel kan hiermee in reguliere diensten maximaal patiënten behandelen, waardoor er minder ingehaald hoeft te worden in de avond- en weekenduren. Een afdeling kan zelf eenvoudig uitrekenen hoeveel procedures dit per jaar kan schelen en welke inkomsten hiermee zeker gesteld kunnen worden. Zeker door de coronacrisis zijn deze inkomsten van belang voor het ziekenhuis. Door de bestaande druk op het zorgpersoneel denken wij met onze Extended Service Windows een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het wegwerken van de wachtlijsten zonder de ziekenhuizen zelf op te laten schalen."



Hoe werkt het?



Volgens Merel is het eenvoudig om gebruik te maken van de Extended Service Windows: "Onze engineers kunnen voor preventief onderhoud, maar ook voor reparaties, langskomen op momenten buiten kantooruren. Voor een reguliere onderhoudsbeurt beginnen de engineers om 15:00 en werken ze door tot ’s avonds 22:00. Ook op zaterdagen zijn engineers beschikbaar voor service, reparaties en onderhoud van 09:00 tot 16:30. Tot slot is er 24/7 support voor systemdowns. Voor overdracht en vrijgave is het nodig dat er iemand vanuit het ziekenhuis beschikbaar is met kennis van het systeem, waarmee de overdracht gedaan kan worden. Zo borgen we samen dat de patiëntenzorg de volgende (werk)dag ongestoord kan doorgaan. Daarmee willen we als gezondheidstechnologiebedrijf de zorg daar helpen waar dat nu het meest urgent is."

[1] Op basis van een reguliere service window van 08:00 – 17:00 en start van extended service window om 15:00. Minimale additionele behandeltijd 6 uur x 3 service dagen per jaar = minimaal 18 uur additionele behandeltijd per jaar.