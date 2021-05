Met de defibrillator kunnen we leren van iedere reanimatie

Samenwerking én implementatie

Veel van de veranderingen in de nieuwe richtlijnen hebben te maken met de technische aspecten van reanimatie. Maar niet-technische aspecten zijn naar de mening van Verlangen net zo belangrijk. “De overlevingskans wordt bepaald door hoe de reanimatie technisch wordt uitgevoerd maar ook door de samenwerking in de keten: hoe is de communicatie bij overdracht, bijvoorbeeld? Dat kan van ziekenhuis tot ziekenhuis net iets anders verlopen. Standaardiseren bespaart kostbare tijd en kan van grote waarde zijn. Daarom hebben we een richtlijn opgesteld om uniformiteit te brengen in de overdracht van ambulance naar ziekenhuis. Ook is er een richtlijn voor de overdracht van burgerhulpverlener naar ambulance.”

Maar met nieuwe richtlijnen alleen zijn we er niet, zegt Verlangen: “Tegelijkertijd is het cruciaal dat nieuwe richtlijnen en aanpassingen op bestaande procedures door de keten heen gedeeld én geïmplementeerd worden. Reanimeren doe je immers niet op papier maar in de praktijk.”

Impact advies niet-beademen

Met het uitbreken van de coronapandemie is het advies voor reanimaties buiten het ziekenhuis tijdelijk aangepast: burgerhulpverleners worden aangespoord om geen beademing toe te passen. Dat lijkt vooralsnog geen impact te hebben op de survival rate. Toch vindt Verlangen het een goede zaak als het advies snel kan worden aangepast. “Ik begrijp heel goed dat het een lastige afweging is en dat we burgerhulpverleners moeten beschermen maar beademen is een wezenlijk onderdeel van de reanimatie. Niet beademen brengt een grote risico op neurologische schade met zich mee, terwijl het risico op besmetting door beademing klein is en steeds kleiner wordt naarmate de vaccinatiegraad toeneemt. Daarom zou ik zou er toch voor willen pleiten om niet onnodig bang te zijn.”