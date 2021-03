Kijk terug: de hoogtepunten van ECR 2021

Kijk sessies terug

Verschillende sessies van ECR 2021 zijn ook nu nog terug te kijken, waaronder How imaging meets the challenges of COVID-19, today and into the future . De COVID-pandemie heeft radiologie-afdelingen op de proef gesteld. In deze sessie bespreken we hoe klinische teams deze uitdagingen zijn aangegaan, door innovatieve manieren te vinden om aan de vraag te kunnen voldoen. Wat zijn de blijvende gevolgen hiervan voor de periode na de pandemie?