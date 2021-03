"We zijn uitvindingen aan het doen die de toekomst gaan veranderen"

De honderden patenten van Mark zijn terug te vinden in tandenborstels, scheerapparaten, beeldschermen, pleisters met sensoren en CT-scanners. De huidige focus op gezondheidstechnologie heeft veel impact op zijn werk als uitvinder.



"Vroeger maakte Philips vooral apparaten. Die gingen in een doos. En die verkochten we. CD’s in een kleine doos, CT-scanners in een hele groot doos. Dat was ons speelveld. Maar Philips leeft nu in een complexere wereld. Een soort ecosysteem van de medische wereld waarin we alles moeten samenbrengen."