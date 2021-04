“De druk op de ziekenhuizen door corona zorgt dat innovatie en digitalisering in een stroomversnelling zijn geraakt”

Belangrijk om me te kunnen vinden in de purpose mijn werkgever

Deze manier van samenwerken met ziekenhuizen is voor Johannes een belangrijke drijfveer, zo legt hij uit: “Een gezondheidstechnologiebedrijf dat de zorg wil verbeteren aan de hand van nauwe samenwerking met ziekenhuizen, technologie en data; daar geloof ik in. Het allerbelangrijkste is voor mij dat ik me kan vinden in de koers, visie en purpose van het bedrijf: iedereen bij Philips is iedere dag bezig om het leven van mensen te verbeten, dat is waarvoor ik werk.”