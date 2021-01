Afdeling pathologie van Antoni van Leeuwenhoek ontvangt 100% Digital Award van Philips

Vandaag ontvangt de afdeling pathologie van het Antoni van Leeuwenhoek van Philips de 100% Digitaal Award voor hun digitale werkwijze. De afdeling pathologie van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is het zesde ziekenhuislaboratorium in Nederland dat de mijlpaal heeft bereikt. Het coronavirus bracht een versnelling in het digitaliseringsproces, dat in 2017 in gang is gezet. Nu kunnen alle pathologen makkelijker thuiswerken.



Philips reikt de award uit aan elk pathologielaboratorium dat is overgestapt op een digitale werkwijze. Het laboratorium moet aan de volgende drie criteria voldoen: alle glazen coupes (FFPE-slides) worden digitaal gescand, digitale diagnose is de standaardwerkwijze van het lab en de meerderheid van de pathologen werkt digitaal.