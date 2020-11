Rotterdamse Pathologen werken steeds vaker virtueel met elkaar samen

Focus op kwaliteit en specialisatie

Pathan verzorgt het pathologieonderzoek voor vijf ziekenhuizen: Franciscus Gasthuis in Rotterdam, Franciscus Vlietland in Schiedam, IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen en Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. De pathologen bevinden zich op andere locaties dan de artsen waarvoor diagnoses worden gesteld. Digitale pathologie helpt het laboratorium niet alleen bij het uitwisselen van beelden tussen verschillende pathologen, maar ondersteunt ook kwaliteitsbesprekingen en de communicatie met de medische specialisten. Ook wordt de scholing die Pathan verzorgt hierdoor gefaciliteerd, waardoor dit ook op afstand gevolgd kan worden, iets wat in deze tijd van de uitbraak van het coronavirus beslist van pas komt.