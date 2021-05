Philips en Ibex Medical Analytics werken samen om de invoering van AI in digitale pathologie te versnellen

"Voortbouwend op ons sterke portfolio voor klinische besluitvorming in de oncologie, combineren we de kracht van beeldvorming, pathologie, genomics en longitudinale data met de inzichten van kunstmatige intelligentie (AI) om clinici in staat te stellen duidelijke zorgtrajecten te bieden met voorspelbare resultaten voor elke patiënt", zegt Daniella van den Corput, Business Marketing Manager Laboratory & Pathology Solutions Chief Business Leader Precision Diagnosis bij Philips. "Door samen te werken met Ibex en hun AI in onze digitale-pathologieoplossingen op te nemen, kunnen we bovendien een continu traject bieden, waarbij zowel pathologen als oncologen zicht hebben op cruciale patiëntgegevens voor een betere klinische ervaring en betere patiëntresultaten."



"Pathologie verandert in rap tempo en AI is een van de belangrijkste motoren achter een snellere en nauwkeurigere kankerdiagnose", aldus Joseph Mossel, CEO en medeoprichter van Ibex Medical Analytics. "Door onze krachten te bundelen met Philips, de leider op het gebied van digitale pathologie, kunnen we nieuwe end-to-end-oplossingen bieden waarmee pathologen geïntegreerde, op AI gebaseerde workflows kunnen implementeren in een breder segment van het diagnostische traject. Dit verbetert de kwaliteit van de patiëntenzorg en versterkt de business case voor digitalisering."



Het Galen-platform van Ibex voegt door AI aangedreven kankerdetectie, casusprioritering, beoordeling en andere productiviteitsverhogende inzichten toe. Er zijn aanzienlijke verbeteringen in diagnostische efficiëntie gemeld, met een 27% kortere tijd tot diagnose in vergelijking met conventionele microscoopweergave, 1 tot 2 dagen kortere totale doorlooptijd en 37% productiviteitswinst [3]. Het AI-platform ondersteunt pathologen bij het nauwkeurig beoordelen, detecteren en diagnosticeren van kanker, maar ook van meerdere klinische kenmerken, zoals tumorgrootte, perineurale invasie, hoogwaardige PIN (intra-epitheliale neoplasie van de prostaat) en meer. De kankerdetectie van Galen Prostate was de hoogst nauwkeurige die in het veld werd gerapporteerd, met een gevoeligheidspercentage van 98,46%, specificiteit van 97,33% en een AUC van 0,991 [4]. Bij gebruik als geautomatiseerde 'tweede beoordeling' waarschuwt het platform pathologen bij discrepanties tussen hun diagnose en de bevindingen van het AI-algoritme. Hiermee biedt het een vangnet tegen fouten of verkeerde diagnoses, die kunnen oplopen tot een eerder gemelde 12% [5], en resulteert het in een betere algehele kwaliteit van de zorg.



"Sinds 2020 gebruiken we de IntelliSite Pathology Solution van Philips samen met het Galen™-platform van Ibex als onderdeel van onze standaard praktijkvoering en dankzij deze 'tweede beoordeling' hebben we onze diagnostische kwaliteit al kunnen verbeteren", aldus Delphine Raoux, MD, patholoog en Head of Innovation Technologies bij Medipath, het grootste netwerk van particuliere pathologielaboratoria in Frankrijk. "Uit een recente presentatie van ons blijkt dat het AI-platform van Ibex bovendien aanzienlijke productiviteitswinst kan opleveren bij gebruik tijdens de primaire diagnose en ons helpt de totale doorlooptijd te verkorten. Dit is een belangrijke stap vooruit in onze zoektocht naar nieuwe technologieën die ons kunnen helpen te voldoen aan de toenemende vraag naar pathologiediensten en die in tijden van COVID-beperkingen naadloze biopsiebeoordeling op afstand mogelijk maken."