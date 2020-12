Op 30 november sprak Frans van Houten, CEO van Philips, in Felix Meritis in Amsterdam de EW Economielezing 2020 uit. In zijn lezing met de titel Samen innoveren we Nederland deed Van Houten onderzoek naar de concurrentiekracht van Nederland, om vervolgens zijn visie te ontvouwen voor een welvarende toekomst van ons land. De weg daarnaartoe draait volgens Van Houten om gerichte investeringen in kansrijke groeigebieden, die in vijf tot zes innovatieve ecosystemen tot bloei kunnen komen – ondersteund door een effectief functionerend Nederland en een verenigd Europa.

Van Houten sprak vanwege de coronacrisis het grootste deel van zijn gehoor online toe – en met dat feit opende hij dan ook zijn lezing. We leven in verre van normale tijden, zei hij, maar de crisis heeft ons ook iets moois geleerd: dat als het moet, we in Nederland snel kunnen veranderen. Dat was de inleiding tot zijn pleidooi om verandering altijd te omarmen, om nieuwe zeeën te gaan bevaren.