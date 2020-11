De Ingenia Ambition geeft een sublieme beeldkwaliteit, ongeacht de conditie van de patiënt, en verricht MRI-onderzoek tot 50% sneller dankzij Compressed SENSE-versnellingen voor alle anatomieën tijdens scannen in 2D en 3D3. De korte totale onderzoekstijd wordt gerealiseerd doordat het gemakkelijker is de patiënt in de tunnel te plaatsen dankzij de automatisch geleide patiëntinstelling.



Daarnaast biedt de Ingenia Ambition een audiovisuele ervaring waar de patiënt helemaal in op kan gaan. Hierdoor worden patiënten gekalmeerd en worden ze door het MR-onderzoek heen geleid.