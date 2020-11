Om optimale zorg te kunnen bieden, is het van belang dat iedere investering loont en ieder bruikbaar moment telt. Om dit te bereiken wilt u uw productiviteit optimaliseren door ongeplande downtime van uw apparatuur waar mogelijk te voorkomen.

Wij willen met u samenwerken om ongeplande downtime van apparatuur te voorkomen. Ons motto daarbij is “Aiming for zero”. Een ambitieus doel, maar wel een doel dat de moeite waard is. Iedere stap naar dit doel is immers een stap op weg naar betere zorg voor uw patiënt.

We werken met u samen aan flexibele en maatgesneden oplossingen om te komen tot predictief in plaats van reactief onderhoud. Hierdoor kunnen potentiële problemen worden opgelost voordat ze de kwaliteit van uw zorgverlening in gevaar brengen. Dit draagt bij aan uw streven naar systemen die altijd operationeel en inzetbaar zijn.

"Count on us as your patients count on you."