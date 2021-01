Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland, of THOON, is een zorggroep van en voor huisartsen in de regio Enschede en Hengelo. THOON mag 129 huisartspraktijken onder haar leden scharen. Samen bedienen de praktijken circa 400.000 patiënten.

THOON en Coordinate

Het declareren van ketenzorgprogramma’s is voor veel zorggroepen een handmatige en tijdrovende klus. THOON werkt daarom met Finance om een groot deel van dit proces te automatiseren. Dat biedt veel voordelen voor de zorggroep en voor de aangesloten huisartspraktijken.

“Voor ik startte met Finance, kon ik me eigenlijk niet voorstellen dat we ons declaratieproces handiger in konden richten”, zegt Renate van Kampen, financieel administratief medewerker bij THOON. “We hebben het hier over een proces met heel veel handmatige acties per declaratie. En we zijn afhankelijk van een koppeling met verschillende systemen, ook buiten onze organisatie. Nu maken we voor onze ketenzorg al een aantal jaren gebruik van Philips Coordinate. Daarmee kunnen we in de zorgketen beter samenwerken rondom de patiënt. Het is dan logisch om ook rondom het declareren van zorg te kijken of we meer eenheid in onze systemen aan kunnen brengen. Zo kwam Philips Finance in beeld.”

Van Kampen: “Met Finance automatiseren we de zorgdeclaraties van onze ketenzorg (o.a. diabetes, CVRM, COPD), O&I en nieuwe zorgprogramma’s (astma, oogzorg, atriumfibrilleren). Dat wil zeggen dat we het nu inrichten als een doorlopend proces. Zo moesten voorheen alle declaraties van een kwartaal helemaal afgerond zijn voor we konden starten met het volgende kwartaal. Nu is het doorlopend en is de afronding van het kwartaal geen issue meer. Daarnaast zat er veel vertraging in het verzenden van declaraties naar de zorgverzekeraar en het ontvangen van retourinformatie. Soms duurde het 7 weken voor ik alle informatie over een declaratie binnen had. Met Finance lukt me dit soms al in 1 dag. Daardoor krijgen de praktijken hun uitbetalingen ook op tijd binnen.”