Minimaal invasieve wervelkolomchirurgie met augmented reality

Begin februari is onze nieuwe ClarifEye technologie gelanceerd. ClarifEye is een augmented reality-oplossing voor minimaal invasieve wervelkolomchirurgie geintegreerd in het Philips Azurion platform. In een interview vertelt Ernst Wodrada, Head of Image Guided Therapy bij Philips Benelux meer over deze nieuwe technologie.

Hoe worden patiënten op dit moment behandeld en welke uitdagingen zijn er voor artsen op het gebied van wervelkolomchirurgie?

Ernst Wodrada: Wereldwijd hebben meer dan een half miljard mensen last van rugpijn [1]. Vaak is dit te wijten aan spierspanning, maar de oorzaak kan ook ernstiger zijn en het gevolg zijn van een reeks aandoeningen. Fysiotherapie kan soms helpen, maar ernstige rugpijn kan mensen erg beperken. Daardoor kunnen patiënten soms niet meer lopen of zelfs niet meer uit bed komen. In veel gevallen is een operatie dan de enige optie voor langdurige verlichting.

Wervelkolomprocedures zijn doorgaans zeer complex. Chirurgen moeten voorzichtig zijn niet de ruggenmerg of de aorta van de patiënt aan te tasten. Bij open chirurgie maakt een chirurg een grote incisie, zodat de wervelkolom van de patiënt te zien is. Open chirurgie is de traditionele manier om wervelkolomprocedures uit te voeren, maar minimaal invasieve beeld gestuurde procedures zijn minder ingrijpend en worden om die reden steeds vaker ingezet.

Bij een minimaal invasieve procedure maakt de arts een of meerdere kleine incisie, waardoor de devices die nodig zijn voor de operatie kunnen worden ingebracht en naar het behandelingsgebied worden geleid. Voordelen van minimaal invasieve operaties zijn onder meer dat de patiënt minder postoperatieve pijn ervaart, een korter ziekenhuisverblijf, minder bloedverlies, minder beschadiging van zacht weefsel en een verminderde kans op infectie [2].