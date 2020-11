Managing hospital acquired infections

Het is een lastig probleem. Volgens het CDC lopen één op vijfentwintig ziekenhuispatiënten dagelijks ten minste één ziekenhuisinfectie op¹.



Ziekenhuisinfecties vormen een groot probleem. Ze kunnen gelokaliseerd of systemisch zijn, overal in het lichaam voorkomen en in verband staan met medische hulpmiddelen of bloedtransfusies². Het terugdringen van ziekenhuisinfecties binnen uw instelling kan het beheer van patiëntenpopulaties in de ICU verbeteren en de beschikbare zorgmiddelen vergroten.



Met onze intensive care-oplossingen krijgen uw zorgteams de middelen om ziekenhuisinfecties aan te pakken.

Meer informatie over onze critical care-oplossingen.