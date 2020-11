Implementing developmental care

Het is van groot belang contact te krijgen met vroeggeborenen. Prematuren die de eerste weken van hun leven in een NICU doorbrengen, hebben behoefte aan een sterk geïndividualiseerde zorg. Het is van essentieel belang dat er veilig en effectief zorg wordt verleend die voldoet aan de fysiologische en ontwikkelingsbehoeften van de vroeggeborenen.



Wij bieden zorg waarin het gezin centraal staat en voor onze oplossingen geldt de patiënt als uitgangspunt. Alles is gericht op de behoeften van de baby en het gezin, vanaf het verblijf in de baarmoeder, de bevalling zelf en uiteindelijk de aankomst thuis.



Het Philips Integrative Developmental Care Model combineert beproefde werkwijzen met methoden voor kernwaardemetingen om tegemoet te komen aan de fysiologische behoeften van pasgeborenen. Op die manier kunnen we alles bieden wat nodig is voor de verdere ontwikkeling. Deze persoonlijke aanpak omvat ook educatieve programma's voor zowel moeders als gezinsleden.

