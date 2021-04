"Sponsoring versterkt de maatschappelijke missie van Philips"

Investering vanuit twee kanten

Sponsoring met een maatschappelijke missie is dus waardevoller, maar je moet er wél iets voor doen: "Er is een investering voor nodig, vanuit beide kanten van de sponsorovereenkomst. Niet alleen in geld, maar ook in tijd en energie om te vinden hoe je elkaars missie kunt versterken. Dat vereist dat je met elkaar het gesprek in gaat, de diepte opzoekt, en kijkt naar de belangrijkste strategische kansen en uitdagingen aan beide kanten."



"Je vindt elkaar dan uiteindelijk op plekken waar je dat misschien niet had verwacht. En dat is nu eenmaal een stuk ingewikkelder dan je logo in beeld brengen via een shirt of reclamebord."