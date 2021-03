Hans de Jong in het Eindhovens Dagblad: ‘Philips is wereldwijd CO2-neutraal’

Systemen die aankomen in Best ondergaan een uitvoerige inspectie. Kasten met computers en software worden volledig ontmanteld, waarna ze een upgrade krijgen naar de huidige standaarden. Ook de buitenkant wordt volledig onderhanden genomen. De gereviseerde systemen krijgen een nieuw uiterlijk dat past in het huidige productportfolio van Philips.



“We zijn in staat om alle grote medische systemen terug te nemen en geschikt te maken voor hergebruik of recycling, aldus Hans. “Als de refurbished systemen de fabriek verlaten zijn ze beter dan ooit tevoren.”