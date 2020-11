Maarten Hovers in MT Integraal: ‘Refurbished apparatuur is een slimme keuze’

Het streven van Philips is om refurbishment eind 2025 mogelijk te maken voor alle professionele apparatuur die aan de voorwaarden voldoet. Het reviseren van grote systemen zoals röntgenapparaten, MRI-en CT-scanners is maatwerk, maar biedt veel voordelen. Tot op heden wordt daar in de Nederlandse markt nog relatief weinig gebruik van gemaakt.

In Nederland werken we namelijk met openbare aanbestedingen voor systemen en de voorwaarden die daarin gesteld worden sluiten refurbished systemen vaak uit. In de huidige Nederlandse markt leveren we maar enkele systemen, met name aan privéklinieken. Verreweg de meeste systemen gaan naar het buitenland waarbij de Verenigde Staten, Duitsland en Japan de belangrijkste markten zijn.

Toch is dit programma ook voor inkopers van Nederlandse ziekenhuizen interessant, want zij kunnen bij vervanging een hogere inruilprijs realiseren en daarbij gelijktijdig bijdragen aan een circulaire economie.