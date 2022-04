De nieuwe Philips Spectral CT 7500, ontworpen ter ondersteuning van diagnoses, levert snelle cardiale scans met een uitstekende visualisatie van de coronaire bloedvaten, waaraan nu lagen met spectrale informatie zijn toegevoegd voor elk onderzoek. Dankzij de spectrale detector is de Spectral CT 7500 het enige systeem dat voor alle patiënten spectrale cardiale gegevens verwerft op dezelfde tijd en plaats. Dit nieuwste intelligente systeem heeft een reductie laten zien van 34% in de tijd tot diagnose [3], een reductie van 25% in herhalingsscans en een reductie van 30% in follow-upscans [4] in vergelijking met conventionele CT. De tijdbesparende spectrale workflow is volledig geïntegreerd, waardoor spectrale borstscans mogelijk zijn.

[3] Andersen, MB, Ebbesen, D, Thygesen, J, et al. Impact of spectral body imaging in patients suspected for occult cancer: a prospective study of 503 patients. EUR-radiol (2020). De resultaten van casestudies zijn in andere gevallen niet voorspellend voor de resultaten. De resultaten in andere gevallen kunnen variëren. https://doi.org/10.1007/s00330-020-06878-7. [4] Analysis by CARTI Cancer Center in Little Rock Arkansas and University Hospitals of Cleveland. De resultaten van casestudies zijn in andere gevallen niet voorspellend voor de resultaten. De resultaten kunnen in andere gevallen variëren.