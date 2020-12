We streven ernaar om redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te treffen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, laat ons dit dan onmiddellijk weten in overeenstemming met de ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen? Onderstaande sectie.



Wat zijn uw rechten? Als u het volgende wilt:



Vragen stellen over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens; Verzoek om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te herzien, corrigeren, bij te werken, te onderdrukken of te beperken; Verzoek om uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen; Uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonlijke gegevens intrekken, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid die voorafgaand aan deze opname wordt gebruikt; Bezwaar maken tegen ons gebruik van persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden of voor onze legitieme zakelijke belangen, of Verzoek om een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen met het doel deze naar een ander bedrijf te verzenden (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door toepasselijke wetgeving aan u wordt verstrekt),



Neem contact met ons op "privacy@philips.com". We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Opmerking: in de CS-portal kunnen gebruikers hun persoonlijke gegevens bijwerken op de pagina met het gebruikersprofiel.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt hebben gewijzigd, of u uw persoonlijke gegevens uit onze database wilt laten onderdrukken, of laat ons op een andere manier weten welke beperkingen u zou willen aanbrengen op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor uw bescherming implementeren we alleen verzoeken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek toe te sturen, en we moeten mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We zullen proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.



Houd er rekening mee dat we bepaalde gegevens dienen te bewaren voor archiveringsdoeleinden en / of om alle transacties te voltooien die u bent begonnen voorafgaand aan het aanvragen van een wijziging of verwijdering. Er kan ook restinformatie zijn die in onze databases en andere records blijft en die niet zal worden verwijderd. ; Als u inwoner bent van Californië, jonger dan 18 jaar en een geregistreerde gebruiker van de CS-portal, kunt u ons vragen om inhoud of informatie die u hebt gepost naar de CS-portal te verwijderen door te schrijven naar "privacy@philips.com".

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan is t.a.v. het doel/de doelen waarvoor deze zijn verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer:



(i) de tijdsduur dat we een doorlopende relatie met u hebben (bijvoorbeeld, zolang u een account bij ons hebt en deelneemt aan de CS-portal);

(ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij uw transacties voor een bepaalde periode registreren voordat we ze kunnen verwijderen);

(iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke statuten van beperkingen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).

Gebruik van de CS-portal door minderjarigen



Het CS-portaal is niet gericht op personen jonger dan zestien (16) en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen onder de 16 jaar.



Jurisdictie en grensoverschrijdende overdracht



Het CS-portaal wordt door ons beheerd en geëxploiteerd vanuit de Verenigde Staten van Amerika, India en Nederland en is niet bedoeld om ons te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van een andere staat, land of gebied dan dat van Nederland. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waarbij we serviceproviders inschakelen. Door gebruik te maken van de CS-portal geeft u toestemming voor de overdracht van informatie naar landen buiten het land waar u woont, inclusief de Verenigde Staten van Amerika, die regels voor gegevensbescherming kunnen hebben die verschillen van die van uw land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of beveiligingsinstanties in die andere landen mogelijk recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Als u zich in de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of serviceproviders in niet-EER-landen die door de Europese Commissie worden erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens EER-normen (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar.



Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als voldoende worden beschouwd, hebben we adequate maatregelen getroffen, zoals onze https://www.philips.com/c-dam/corporate/ privacy / philips-privacy-rules-csb-data.pdf Bindende bedrijfsregels voor klant-, leverancier- en zakenpartnergegevens </a> [en / of standaard contractuele bepalingen aangenomen door de Europese Commissie] om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door de bovenstaande link te volgen of contact op te nemen met privacy@philips.com.

Gevoelige persoonlijke gegevens



We vragen u, dat u ons geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens toestuurt (zoals sofinummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken, en geen gevoelige gegevens openbaar maakt), criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via het CS-portaal of anderszins aan ons. ;

Updates van deze privacyverklaring.

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De LAATSTE UPDATE; De legenda bovenaan deze privacyverklaring geeft aan wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene Privacykennisgeving op de CS-portal plaatsen. Uw gebruik van de CS-Portal na deze wijzigingen betekent dat u de herziene Privacy kennisgeving accepteert. ;

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op "privacy@philips.com". U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor uw land of regio, of bij een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.