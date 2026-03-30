Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort. It is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots.
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Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Child-friendly design
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Convenient adjustments
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Flexibility
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
Comfort for children
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Wisp features a unique, compact design that is created for maximum comfort. It is designed to be comfortable for people who breathe through their nose while sleeping.
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The PN841 pediatric nasal mask is truly designed for children, with a modified cushion curvature for the specific sizing and bone structure of pediatric patients. This small and light mask comes in a range of cushion sizes, features a convenient leak correction dial, and has a child-friendly fabric pattern to provide a positive experience for even your smallest patients.
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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