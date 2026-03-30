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Wisp Pediatric

Nasal mask

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Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort. It is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots.

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Kenmerken
Child-friendly design
Child-friendly design

Child-friendly design

Wisp Pediatric is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots. The soft fabric frame rests against the face, holding the cushion in place.

Child-friendly design

Child-friendly design
Wisp Pediatric is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots. The soft fabric frame rests against the face, holding the cushion in place.

Child-friendly design

Wisp Pediatric is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots. The soft fabric frame rests against the face, holding the cushion in place.
Meer informatie
Child-friendly design
Child-friendly design

Child-friendly design

Wisp Pediatric is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots. The soft fabric frame rests against the face, holding the cushion in place.
Convenient adjustments
Convenient adjustments

Convenient adjustments

The correction dial is designed to fix small leaks. The ClickFit headgear clips are designed to allow the mask to be easily removed without adjusting the headgear tabs each time.

Convenient adjustments

Convenient adjustments
The correction dial is designed to fix small leaks. The ClickFit headgear clips are designed to allow the mask to be easily removed without adjusting the headgear tabs each time.

Convenient adjustments

The correction dial is designed to fix small leaks. The ClickFit headgear clips are designed to allow the mask to be easily removed without adjusting the headgear tabs each time.
Meer informatie
Convenient adjustments
Convenient adjustments

Convenient adjustments

The correction dial is designed to fix small leaks. The ClickFit headgear clips are designed to allow the mask to be easily removed without adjusting the headgear tabs each time.
Flexibility
Flexibility

Flexibility

The cushion fits over the nose to deliver therapy and is available in three sizes for the pediatric patient. The 360 degree rotating elbow and tube are designed to make it easy for the caregiver to connect the mask to the hose on the therapy device anywhere around the patient.

Flexibility

Flexibility
The cushion fits over the nose to deliver therapy and is available in three sizes for the pediatric patient. The 360 degree rotating elbow and tube are designed to make it easy for the caregiver to connect the mask to the hose on the therapy device anywhere around the patient.

Flexibility

The cushion fits over the nose to deliver therapy and is available in three sizes for the pediatric patient. The 360 degree rotating elbow and tube are designed to make it easy for the caregiver to connect the mask to the hose on the therapy device anywhere around the patient.
Meer informatie
Flexibility
Flexibility

Flexibility

The cushion fits over the nose to deliver therapy and is available in three sizes for the pediatric patient. The 360 degree rotating elbow and tube are designed to make it easy for the caregiver to connect the mask to the hose on the therapy device anywhere around the patient.
Comfort for children
Comfort for children

Comfort for children

Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort.

Comfort for children

Comfort for children
Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort.

Comfort for children

Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort.
Meer informatie
Comfort for children
Comfort for children

Comfort for children

Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort.
  • Child-friendly design
  • Convenient adjustments
  • Flexibility
  • Comfort for children
Bekijk alle kenmerken
Child-friendly design
Child-friendly design

Child-friendly design

Wisp Pediatric is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots. The soft fabric frame rests against the face, holding the cushion in place.

Child-friendly design

Child-friendly design
Wisp Pediatric is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots. The soft fabric frame rests against the face, holding the cushion in place.

Child-friendly design

Wisp Pediatric is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots. The soft fabric frame rests against the face, holding the cushion in place.
Meer informatie
Child-friendly design
Child-friendly design

Child-friendly design

Wisp Pediatric is made of soft fabric materials and is available in a fun, child-friendly yellow color with some giraffe spots. The soft fabric frame rests against the face, holding the cushion in place.
Convenient adjustments
Convenient adjustments

Convenient adjustments

The correction dial is designed to fix small leaks. The ClickFit headgear clips are designed to allow the mask to be easily removed without adjusting the headgear tabs each time.

Convenient adjustments

Convenient adjustments
The correction dial is designed to fix small leaks. The ClickFit headgear clips are designed to allow the mask to be easily removed without adjusting the headgear tabs each time.

Convenient adjustments

The correction dial is designed to fix small leaks. The ClickFit headgear clips are designed to allow the mask to be easily removed without adjusting the headgear tabs each time.
Meer informatie
Convenient adjustments
Convenient adjustments

Convenient adjustments

The correction dial is designed to fix small leaks. The ClickFit headgear clips are designed to allow the mask to be easily removed without adjusting the headgear tabs each time.
Flexibility
Flexibility

Flexibility

The cushion fits over the nose to deliver therapy and is available in three sizes for the pediatric patient. The 360 degree rotating elbow and tube are designed to make it easy for the caregiver to connect the mask to the hose on the therapy device anywhere around the patient.

Flexibility

Flexibility
The cushion fits over the nose to deliver therapy and is available in three sizes for the pediatric patient. The 360 degree rotating elbow and tube are designed to make it easy for the caregiver to connect the mask to the hose on the therapy device anywhere around the patient.

Flexibility

The cushion fits over the nose to deliver therapy and is available in three sizes for the pediatric patient. The 360 degree rotating elbow and tube are designed to make it easy for the caregiver to connect the mask to the hose on the therapy device anywhere around the patient.
Meer informatie
Flexibility
Flexibility

Flexibility

The cushion fits over the nose to deliver therapy and is available in three sizes for the pediatric patient. The 360 degree rotating elbow and tube are designed to make it easy for the caregiver to connect the mask to the hose on the therapy device anywhere around the patient.
Comfort for children
Comfort for children

Comfort for children

Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort.

Comfort for children

Comfort for children
Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort.

Comfort for children

Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort.
Meer informatie
Comfort for children
Comfort for children

Comfort for children

Wisp Pediatric is a nasal mask for children, engineered to have a unique, compact design for maximum comfort.

Documentatie

Gebruiksaanwijzing (1)

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing (1)

Gebruiksaanwijzing

Bekijk alle documentatie

Gebruiksaanwijzing (1)

Gebruiksaanwijzing

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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